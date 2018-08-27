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    Lumea IPL 7000 Series

    Фотоепілятор для видалення волосся

    SC1998/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Чудові результати, відмінна ефективність Чудові результати, відмінна ефективність Чудові результати, відмінна ефективність
      -{discount-value}

      Lumea IPL 7000 Series Фотоепілятор для видалення волосся

      SC1998/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чудові результати, відмінна ефективність

      Насолоджуйтеся відчуттям гладенької шкіри без волосся з нашим фотоепілятором Lumea серії 7000, який забезпечує дбайливе та ефективне видалення волосся з насадками для кожної ділянки тіла. Переглянути усі переваги

      Lumea IPL 7000 Series Фотоепілятор для видалення волосся

      Чудові результати, відмінна ефективність

      Насолоджуйтеся відчуттям гладенької шкіри без волосся з нашим фотоепілятором Lumea серії 7000, який забезпечує дбайливе та ефективне видалення волосся з насадками для кожної ділянки тіла. Переглянути усі переваги

      Чудові результати, відмінна ефективність

      Насолоджуйтеся відчуттям гладенької шкіри без волосся з нашим фотоепілятором Lumea серії 7000, який забезпечує дбайливе та ефективне видалення волосся з насадками для кожної ділянки тіла. Переглянути усі переваги

      Lumea IPL 7000 Series Фотоепілятор для видалення волосся

      Чудові результати, відмінна ефективність

      Насолоджуйтеся відчуттям гладенької шкіри без волосся з нашим фотоепілятором Lumea серії 7000, який забезпечує дбайливе та ефективне видалення волосся з насадками для кожної ділянки тіла. Переглянути усі переваги

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        Lumea IPL 7000 Series

        Lumea IPL 7000 Series

        Фотоепілятор для видалення волосся

        - {discount-value}

        Усього:

        Чудові результати, відмінна ефективність

        Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців*

        • 5 ручних налаштувань інтенсивності
        • Три насадки: для тіла, обличчя і зони бікіні
        • до 15 хвилин для обробки ніжок нижче колін
        • Живлення від електромережі
        Комплексне рішення для обличчя і тіла з трьома насадками

        Комплексне рішення для обличчя і тіла з трьома насадками

        Різні насадки для тіла, обличчя і зони бікіні працюють зі швидкістю та точністю задля дбайливого застосування навіть на чутливих ділянках. Насадка для обличчя має вбудований світловий фільтр для точності видалення волосся.

        Оптимізуйте процедури обробки з додатком Philips Lumea IPL

        Оптимізуйте процедури обробки з додатком Philips Lumea IPL

        Наш безкоштовний навчальний додаток допоможе вам спланувати та дотримуватися графіку обробки, а потім крок за кроком проведе вас через кожен сеанс. Завантажили понад 2,1 млн користувачів.

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Як лідер у галузі технологій для здоров’я, компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.

        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Кожні 2 тижні для початку – удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 15 хв.

        Сенсор кольору шкіри та п’ять налаштувань інтенсивності

        Сенсор кольору шкіри та п’ять налаштувань інтенсивності

        Виберіть одне з п’яти налаштувань інтенсивності для комфортного використання. Сенсор кольору шкіри запобігає обробці ділянок шкіри, які занадто темні для процедури фотоепіляції.

        Наддовгий кабель для додаткової гнучкості під час обробки

        Наддовгий кабель для додаткової гнучкості під час обробки

        Зручний у використанні завдяки наддовгому кабелю для легкого доступу й покращеної маневреності.

        Підходить для широкого діапазону тонів шкіри та кольорів волосся

        Підходить для широкого діапазону тонів шкіри та кольорів волосся

        Технологія IPL потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому працює на природному русявому, каштановому й чорному волоссі, а також на тонах шкіри від світлого до середньо-коричневого (I–IV).

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          Гарантія
          2-річна гарантія + 1 додатковий рік гарантії після реєстрації виробу протягом 90 днів

        • Технічні характеристики

          Лампа високої ефективності
          Створено для тривалого використання, 250 000 спалахів, що еквівалентно 20 рокам служби лампи**

        • Насадки

          Насадка для тіла (4 см2)
          Для використання нижче лінії шиї
          Насадка для обличчя (2 см2)
          Для використання нижче очей
          Насадка для зони бікіні (2 см2)
          Спеціальна обробка волосся у зоні бікіні

        • Комплект постачання

          Інструкція з використання
          Посібник користувача
          Зберігання
          Футляр
          Адаптер
          24 В/1500 мА
          Аксесуари
          Ганчірка для чищення

        • Потужність

          Живлення від електромережі
          Так

        • Налаштування безпеки та регульовані налаштування

          Вбудований УФ-фільтр
          Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
          П’ять налаштувань енергії світла
          Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
          Вбудована система безпеки
          Запобігання випадковій подачі імпульсів світла

        • Час застосування

          Зона бікіні
          4 хв.
          Гомілка
          15 хв.
          Пахви
          2,5 хв.
          Лінія бікіні
          4 хв.
          Області на обличчі
          2 хв.

        • Режим застосування

          Режим Slide and Flash
          Для швидкого застосування
          Провідне/безпровідне використання
          Живлення від електромережі
          Режим Stamp and Flash
          Для обробки невеликих ділянок

        • Технічні характеристики

          Напруга
          100–240 В

        • Технічні характеристики, насадки

          Насадка для тіла
          • Розмір віконця: 4,0 см2
          • Обробка тіла: ноги, руки, живіт і пахви
          Насадка для обличчя
          • Розмір віконця: 2 см2, додатковий фільтр
          • Обробка обличчя: верхня губа, підборіддя та лінія нижче вилиць
          Насадка для лінії бікіні
          • Розмір віконця: 2 см2
          • Обробка зони бікіні

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Середній показник зменшення волосся після 12 процедур: 82 % на ногах нижче колін
            • * За умови дотримання графіку обробки. Розраховано для використання на ногах нижче колін, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує міжнародну 2-річну гарантію Philips

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            Оплата при отриманні товару

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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