Чиста, м’яка та сяюча шкіра
Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію очищення обличчя, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою. Переглянути усі переваги
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Чиста, м’яка та сяюча шкіра
Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію очищення обличчя, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою. Переглянути усі переваги
Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою.
Щітка обертається та вібрує. Вертикальні пульсуючі рухи лагідно "розбивають" забруднення на поверхні, зокрема бруд, мертві клітини шкіри та залишки макіяжу. Обертові рухи видаляють забруднення, забезпечуючи глибше очищення шкіри. Скоординовані рухи щетинок гарантують ретельне та комфортне очищення.
Обличчя можна розділити на різні ділянки. Розумний таймер для обробки однієї ділянки дозволяє дізнатися завдяки короткій паузі про те, коли потрібно переходити до наступної ділянки шкіри. Пристрій автоматично зупиняється після завершення програми для всього обличчя. Програма очищення триває 1 хвилину.
Кожна насадка-щітка дозволяє вибрати два налаштування інтенсивності залежно від власних уподобань. Вибирайте налаштування 1 для м’якої обробки та налаштування 2 для інтенсивнішої обробки.
Philips VisaPure Essential водонепроникний і його можна легко використовувати в душі.
Підставка елегантно доповнює стильний дизайн Philips VisaPure Essential. Вона тримає щітку, займаючи менше місця та дозволяючи їй висохнути природним способом. У разі під’єднання вона повністю заряджає пристрій за 6 годин.
М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.
Очищення за допомогою VisaPure Essential – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.
Головки легко чистити. Просто помийте їх у раковині з теплою водою та милом.
Переваги
Технічні характеристики
Простота у користуванні
Ділянки для застосовування
Елементи в комплекті
Потужність
Обслуговування