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VisaPure Essential

Пристрій для очищення обличчя

SC5275/10
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Чиста, м’яка та сяюча шкіра Чиста, м’яка та сяюча шкіра Чиста, м’яка та сяюча шкіра
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    VisaPure Essential Пристрій для очищення обличчя

    SC5275/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Чиста, м’яка та сяюча шкіра

    Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію очищення обличчя, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    VisaPure Essential Пристрій для очищення обличчя

    Чиста, м’яка та сяюча шкіра

    Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію очищення обличчя, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою. Переглянути усі переваги

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      Чиста, м’яка та сяюча шкіра

      У 10 разів ефективніше очищення*

      • Технологія DualMotion
      • Очищення
      • 2 насадки-щітки для очищення, футляр
      • 2 налаштування інтенсивності
      У 10 разів краще очищення для чистої та гладенької шкіри

      У 10 разів краще очищення для чистої та гладенької шкіри

      Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою.

      Унікальне поєднання обертання та вібрації

      Унікальне поєднання обертання та вібрації

      Щітка обертається та вібрує. Вертикальні пульсуючі рухи лагідно "розбивають" забруднення на поверхні, зокрема бруд, мертві клітини шкіри та залишки макіяжу. Обертові рухи видаляють забруднення, забезпечуючи глибше очищення шкіри. Скоординовані рухи щетинок гарантують ретельне та комфортне очищення.

      1-хвилинна програма (таймер) для всього обличчя.

      1-хвилинна програма (таймер) для всього обличчя.

      Обличчя можна розділити на різні ділянки. Розумний таймер для обробки однієї ділянки дозволяє дізнатися завдяки короткій паузі про те, коли потрібно переходити до наступної ділянки шкіри. Пристрій автоматично зупиняється після завершення програми для всього обличчя. Програма очищення триває 1 хвилину.

      Два налаштування інтенсивності: лагідне очищення та глибоке очищення

      Два налаштування інтенсивності: лагідне очищення та глибоке очищення

      Кожна насадка-щітка дозволяє вибрати два налаштування інтенсивності залежно від власних уподобань. Вибирайте налаштування 1 для м’якої обробки та налаштування 2 для інтенсивнішої обробки.

      Philips VisaPure Essential можна використовувати в душі

      Philips VisaPure Essential можна використовувати в душі

      Philips VisaPure Essential водонепроникний і його можна легко використовувати в душі.

      Під’єднана підставка заряджає Philips VisaPure Essential

      Під’єднана підставка заряджає Philips VisaPure Essential

      Підставка елегантно доповнює стильний дизайн Philips VisaPure Essential. Вона тримає щітку, займаючи менше місця та дозволяючи їй висохнути природним способом. У разі під’єднання вона повністю заряджає пристрій за 6 годин.

      Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

      Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

      М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

      Покращує поглинання улюблених засобів догляду за шкірою

      Очищення за допомогою VisaPure Essential – це краще видалення залишків макіяжу та мертвих клітин шкіри. Завдяки ефекту глибокого очищення улюблені засоби для догляду за шкірою, такі як креми, сироватки та есенції, краще поглинаються шкірою.

      Головки легко мити теплою водою з милом

      Головки легко чистити. Просто помийте їх у раковині з теплою водою та милом.

      Технічні характеристики

      • Переваги

        Очищення шкіри
        У 10 разів ефективніше в порівнянні з очищенням вручну*
        Поглинання
        Покращує поглинання засобів для догляду за шкірою
        Мікроциркуляція
        Покращує мікроциркуляцію для більш сяючої шкіри

      • Технічні характеристики

        Одностороннє обертання
        Так
        DualMotion
        Так

      • Простота у користуванні

        Водонепроникний
        Можна використовувати в душі
        Світлодіодні індикатори
        Налаштування інтенсивності, низького заряду батареї
        Індикатор батареї
        Піктограма вказує на ресурс батареї
        Таймер
        Таймер для обробки 3 ділянок
        2 режими швидкості
        Лагідне та глибоке очищення
        Акумуляторний
        до 30 використань без заряджання
        Підставка
        Підставка для заряджання і зберігання
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція

      • Ділянки для застосовування

        Обличчя та шия
        • Щоки
        • Груди
        • Підборіддя
        • Чоло
        • Шия
        • Ніс

      • Елементи в комплекті

        Дорожній футляр
        Так
        Насадки для щітки
        • Насадка-щітка для нормальної шкіри
        • Насадка-щітка для чутливої шкіри
        Інструкції з використання
        • Короткий посібник
        • Посібник користувача
        Підставка
        Підставка для заряджання і зберігання
        Адаптер джерела живлення
        Адаптер 100–240 В

      • Потужність

        Час зарядження
        6 годин
        Система живлення
        Акумуляторна батарея
        Час роботи
        30 використань тривалістю 1 хвилина кожне
        Напруга
        100–240 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • У 10 разів ефективніше в порівнянні з очищенням вручну, проте таке ж лагідне. У порівнянні зі зняттям макіяжу вручну.

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