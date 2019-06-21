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Чиста, м’яка та сяюча шкіра
Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію очищення обличчя, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою.
Технологія DualMotion
Очищення
2 насадки-щітки для очищення, футляр
2 налаштування інтенсивності
Philips VisaPure Essential пропонує нову технологію, яка піднесе щоденну процедуру очищення обличчя на новий рівень без надмірних зусиль. Лагідний спосіб зробити шкіру чистою, м’якою та сяючою.
Щітка обертається та вібрує. Вертикальні пульсуючі рухи лагідно "розбивають" забруднення на поверхні, зокрема бруд, мертві клітини шкіри та залишки макіяжу. Обертові рухи видаляють забруднення, забезпечуючи глибше очищення шкіри. Скоординовані рухи щетинок гарантують ретельне та комфортне очищення.
Обличчя можна розділити на різні ділянки. Розумний таймер для обробки однієї ділянки дозволяє дізнатися завдяки короткій паузі про те, коли потрібно переходити до наступної ділянки шкіри. Пристрій автоматично зупиняється після завершення програми для всього обличчя. Програма очищення триває 1 хвилину.
Нагороди
4.8
з 5
219
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Olena1709877
21/06/2019
Україна
Цей пристрій повністю задовольняє мої очікування і вимоги.
Користуюсь Philips VisaPure Essential Пристрій для очищення обличчя вже більше року. Шкіра після нього доглянута, м'яка, гладка та має гарний рум'янець. Раніше була проблема з чорними цятками на обличчі, цей пристрій вирішив цю проблему за місяць. Дуже задоволена. Дякую, Philips, за цю знахідку.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure Essential SC5275/10 Пристрій для очищення обличчя
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure Essential SC5275/10 Пристрій для очищення обличчя
Nbogun
10/04/2019
Україна
Must have
Как раз по истечению года использования хочется сказать ‘да, тебе это пренепремннно нужно!’ Щётка для лица visa pure essential это просто мастхэв для тех, кто не ложится спать накрашенным! В ней идеально все - от цвета, приятных на ощупь щёток, которые, к слову, можно и нужно менять (каждые 3-4 месяца, так написано в инструкции), таймера очистки лица и быстрой зарядки до самой упаковки, беленького чехла для поездки и дополнительной насадки!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure Essential SC5275/10 Пристрій для очищення обличчя
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure Essential SC5275/10 Пристрій для очищення обличчя
Malinka72
09/04/2019
Україна
Отличное устройство для очищения лица
Пользуемся прибором больше года вдвоём с дочерью (14) лет, она щеткой для обычной кожи, я для чувствительной. Прибором мы очень довольны, у ребёнка стало гораздо меньше чёрных точек, у меня заметно улучшился цвет лица, сама кожа стала визуально ровнее. Прибор очень стильный, держать в руке удобно, надолго хватает зарядки, можно брать с собой в поездки. Самое главное, по моему мнению, это постоянное использование данного прибора, тогда и результат есть. Однозначно довольна покупкой!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure Essential SC5275/10 Пристрій для очищення обличчя
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure Essential SC5275/10 Пристрій для очищення обличчя
У 10 разів ефективніше в порівнянні з очищенням вручну, проте таке ж лагідне. У порівнянні зі зняттям макіяжу вручну.