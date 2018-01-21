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Більше не доступний

VisaCareМікрошліфування шкіри

SC6240/01

4.8

| (185) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

Більше пружності, молодша на вигляд шкіра

Оздоровіть та підтримуйте природний, молодий вигляд шкіри із системою VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation. Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри.

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із системою мікрошліфування шкіри Philips VisaCare

Більше пружності, молодша на вигляд шкіра

  • Процедура омолодження шкіри

  • з након. для чутливої/нормальної шкіри

Для молодшої на вигляд шкіри

Мікрошліфування шкіри Philips VisaCare cтимулює процес відновлення шкіри, результатом якого є більш пружна, гладка та помітно сяюча шкіра.

Шкіра більш сяюча, гладенька та пружна через 4–6 тижнів

Шкіра більш сяюча, гладенька та пружна через 4–6 тижнів

93% опитаних жінок повідомили про те, що їхня шкіра відразу стала більш гладенькою. 84% стверджують, що їхня шкіра виглядає більш сяючою, 84% помітили, що їхня шкіра виглядає здоровішою*.

Система подвійної дії DualAction Air Lift & Exfoliation

Система подвійної дії DualAction Air Lift & Exfoliation

Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

185

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

21/01/2018

Україна

Україна

Отличный прибор

Сразу после использования, лицо слегка покраснело, в области щёк— эффекта не увидела, но зато на следующее утро лицо, как фарфоровое. Брала этот прибор осознанно, тк есть пигментация. Сделала уже 4 процедуры, пятна гораздо светлее. Не знаю как насчёт омоложения, как заявляет производитель, покажет время, но за счёт легкого вакуума, действительно происходит массаж.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри

27/12/2021

Polska

Polska

Перевірений покупець

Spełnia swoją rolę

Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie

Плюси

urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry

Мінуси

bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Дата використання 2020-12-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Дата використання 2020-12-27

25/04/2020

Polska

Polska

faktycznie działa

Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.

Плюси

skuteczny, poręczny

Мінуси

niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Дата використання 2019-03-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Дата використання 2019-03-25

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Примітки

  1. Результати незалежного тестування за участі 75 користувачів після 4 тижнів обробки, Великобританія, 2014 р.