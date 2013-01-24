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VisaCare

Мікрошліфування шкіри

SC6240/01
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Загальна оцінка / 5
3 нагороди
  • Більше пружності, молодша на вигляд шкіра Більше пружності, молодша на вигляд шкіра Більше пружності, молодша на вигляд шкіра
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    VisaCare Мікрошліфування шкіри

    SC6240/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Більше пружності, молодша на вигляд шкіра

    Оздоровіть та підтримуйте природний, молодий вигляд шкіри із системою VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation. Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    VisaCare Мікрошліфування шкіри

    Більше пружності, молодша на вигляд шкіра

    Оздоровіть та підтримуйте природний, молодий вигляд шкіри із системою VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation. Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри. Переглянути усі переваги

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      Більше пружності, молодша на вигляд шкіра

      із системою мікрошліфування шкіри Philips VisaCare

      • Процедура омолодження шкіри
      • з након. для чутливої/нормальної шкіри
      Шкіра більш сяюча, гладенька та пружна через 4–6 тижнів

      Шкіра більш сяюча, гладенька та пружна через 4–6 тижнів

      93% опитаних жінок повідомили про те, що їхня шкіра відразу стала більш гладенькою. 84% стверджують, що їхня шкіра виглядає більш сяючою, 84% помітили, що їхня шкіра виглядає здоровішою*.

      Система подвійної дії DualAction Air Lift & Exfoliation

      Система подвійної дії DualAction Air Lift & Exfoliation

      Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри.

      Система Air Lift System лагідно стимулює мікроциркуляцію

      Система Air Lift System лагідно стимулює мікроциркуляцію

      Вакуумний масаж інтенсивно стимулює мікроциркуляцію. Він лагідно піднімає і натягує шкіру, масажуючи її глибші шари. Потік крові збільшується, переносячи кисень та поживні речовини до поверхні для відновленого вигляду. VisaCare стимулює вироблення колагену та еластину для пружнішої шкіри за 4–6 тижнів.

      Наконечник для відлущування стимулює процес відновлення клітин

      Наконечник для відлущування стимулює процес відновлення клітин

      Наконечник для відлущування ніжно видаляє частину ороговілого шару епідермісу (верхній шар шкіри) та потовщує епідерміс (другий шар шкіри), роблячи шкіру більш гладенькою та сяючою. Він ніжно усуває шорсткість та шаруватість більш ефективно та контрольовано, ніж це можливо вручну. Це стимулює процес відновлення клітин шкіри для пружнішого вигляду за 4–6 тижнів.

      Підходить для усіх типів шкіри

      Підходить для усіх типів шкіри

      М’яку дію VisaCare клінічно доведено. У комплект пристрою входять два наконечники (для чутливої та нормальної шкіри), призначені для різних рівнів чутливості шкіри. Експерти догляду за шкірою Philips допоможуть Вам досягнути найкращих результатів.

      Процедура тривалістю лише 5 хвилин, двічі на тиждень

      Процедура тривалістю лише 5 хвилин, двічі на тиждень

      Досягайте миттєвих результатів лише за 5 хвилин процедури двічі на тиждень. З гладким і здоровим блиском!

      Бездротове використання

      Бездротове використання

      Унікальний бездротовий дизайн VisaCare дозволяє насолоджуватися процедурою у найкомфортніший спосіб.

      Заряджайте протягом ночі для 3 тижнів використання

      Заряджайте протягом ночі для 3 тижнів використання

      Заряджайте VisaCare на елегантній підставці для заряджання і насолоджуйтеся 3 тижнями обробки без під’єднання пристрою до електромережі.

      Для молодшої на вигляд шкіри

      Мікрошліфування шкіри Philips VisaCare cтимулює процес відновлення шкіри, результатом якого є більш пружна, гладка та помітно сяюча шкіра.

      Розроблено у співпраці з висококваліфікованими науковцями й дерматологами

      Philips VisaCare використовує технологію мікрошліфування шкіри, яка часто використовується у професійних салонах краси. Philips адаптувала цю технологію для безпечного використання у домашніх умовах. Philips VisaCare розроблено у співпраці з висококваліфікованими науковцями й дерматологами.

      Професійна технологія для безпечного використання у домашніх умовах

      Професійна технологія для безпечного використання у домашніх умовах.

      Технічні характеристики

      • Переваги

        Видалення мертвих клітин шкіри
        завдяки наконечнику для відлущування
        Збільшення товщини епідермісу
        на основі абразивної системи
        Сприяння мікроциркуляції
        завдяки Air Lift System™
        Креми для догляду за шкірою
        • краще поглинання
        • перевірено 87% користувачів

      • Простота у користуванні

        Спеціальні наконечники
        Для нормальної або чутливої шкіри
        Акумуляторний
        до 6 використань без заряджання
        Індикатор батареї
        піктограма з підсвіткою
        Легке користування
        Ергономічний та елегантний дизайн
        Ексклюзивна та зручна підставка
        підставка для заряджання і зберігання

      • Ділянки для застосовування

        Обличчя та шия
        Так

      • Елементи в комплекті

        Спеціальні наконечники
        Для нормальної або чутливої шкіри
        Інструкції з використання
        Повний посібник користувача
        Ексклюзивна та зручна підставка
        підставка для заряджання і зберігання
        Адаптер джерела живлення
        Адаптер 100–240 В
        Футляр для зберігання
        Для зберігання і транспортування
        Щітка для очищення
        Для чищення наконечників VisaCare

      • Потужність

        Час зарядження
        8 годин
        Система живлення
        Акумуляторна батарея
        Час роботи
        6 використань тривалістю 5 хвилин кожне
        Напруга
        100–240 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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          • Результати незалежного тестування за участі 75 користувачів після 4 тижнів обробки, Великобританія, 2014 р.

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