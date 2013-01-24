Більше пружності, молодша на вигляд шкіра
Оздоровіть та підтримуйте природний, молодий вигляд шкіри із системою VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation. Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри. Переглянути усі переваги
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Більше пружності, молодша на вигляд шкіра
Оздоровіть та підтримуйте природний, молодий вигляд шкіри із системою VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation. Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри. Переглянути усі переваги
93% опитаних жінок повідомили про те, що їхня шкіра відразу стала більш гладенькою. 84% стверджують, що їхня шкіра виглядає більш сяючою, 84% помітили, що їхня шкіра виглядає здоровішою*.
Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри.
Вакуумний масаж інтенсивно стимулює мікроциркуляцію. Він лагідно піднімає і натягує шкіру, масажуючи її глибші шари. Потік крові збільшується, переносячи кисень та поживні речовини до поверхні для відновленого вигляду. VisaCare стимулює вироблення колагену та еластину для пружнішої шкіри за 4–6 тижнів.
Наконечник для відлущування ніжно видаляє частину ороговілого шару епідермісу (верхній шар шкіри) та потовщує епідерміс (другий шар шкіри), роблячи шкіру більш гладенькою та сяючою. Він ніжно усуває шорсткість та шаруватість більш ефективно та контрольовано, ніж це можливо вручну. Це стимулює процес відновлення клітин шкіри для пружнішого вигляду за 4–6 тижнів.
М’яку дію VisaCare клінічно доведено. У комплект пристрою входять два наконечники (для чутливої та нормальної шкіри), призначені для різних рівнів чутливості шкіри. Експерти догляду за шкірою Philips допоможуть Вам досягнути найкращих результатів.
Досягайте миттєвих результатів лише за 5 хвилин процедури двічі на тиждень. З гладким і здоровим блиском!
Унікальний бездротовий дизайн VisaCare дозволяє насолоджуватися процедурою у найкомфортніший спосіб.
Заряджайте VisaCare на елегантній підставці для заряджання і насолоджуйтеся 3 тижнями обробки без під’єднання пристрою до електромережі.
Мікрошліфування шкіри Philips VisaCare cтимулює процес відновлення шкіри, результатом якого є більш пружна, гладка та помітно сяюча шкіра.
Philips VisaCare використовує технологію мікрошліфування шкіри, яка часто використовується у професійних салонах краси. Philips адаптувала цю технологію для безпечного використання у домашніх умовах. Philips VisaCare розроблено у співпраці з висококваліфікованими науковцями й дерматологами.
Професійна технологія для безпечного використання у домашніх умовах.
Переваги
Простота у користуванні
Ділянки для застосовування
Елементи в комплекті
Потужність
Обслуговування