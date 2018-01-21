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Більше пружності, молодша на вигляд шкіра
Оздоровіть та підтримуйте природний, молодий вигляд шкіри із системою VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation. Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри.
Процедура омолодження шкіри
з након. для чутливої/нормальної шкіри
Мікрошліфування шкіри Philips VisaCare cтимулює процес відновлення шкіри, результатом якого є більш пружна, гладка та помітно сяюча шкіра.
93% опитаних жінок повідомили про те, що їхня шкіра відразу стала більш гладенькою. 84% стверджують, що їхня шкіра виглядає більш сяючою, 84% помітили, що їхня шкіра виглядає здоровішою*.
Масажує шкіру, покращуючи циркуляцію крові, а також видаляє відмерлі клітини та забезпечує природний процес відновлення клітин шкіри.
4.8
з 5
185
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Sveta
21/01/2018
Україна
Отличный прибор
Сразу после использования, лицо слегка покраснело, в области щёк— эффекта не увидела, но зато на следующее утро лицо, как фарфоровое. Брала этот прибор осознанно, тк есть пигментация. Сделала уже 4 процедуры, пятна гораздо светлее. Не знаю как насчёт омоложения, как заявляет производитель, покажет время, но за счёт легкого вакуума, действительно происходит массаж.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaCare SC6240/01 Мікрошліфування шкіри
Wrocek
27/12/2021
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Spełnia swoją rolę
Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie
Плюси
urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry
Мінуси
bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Дата використання 2020-12-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Дата використання 2020-12-27
Lipka1
25/04/2020
Polska
faktycznie działa
Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.
Плюси
skuteczny, poręczny
Мінуси
niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Дата використання 2019-03-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Дата використання 2019-03-25
Результати незалежного тестування за участі 75 користувачів після 4 тижнів обробки, Великобританія, 2014 р.