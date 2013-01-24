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Для здорового, активного годування
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для здорового, активного годування
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.
Для здорового, активного годування
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для здорового, активного годування
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.
Набір для новонародженого
Ціна магазину Philips
Усього:
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).
Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.
Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
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У комплекті: