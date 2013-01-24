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    Philips Avent

    Набір для новонародженого

    SCD234/07
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування
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      Philips Avent Набір для новонародженого

      SCD234/07
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Для здорового, активного годування

      Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Набір для новонародженого

      Для здорового, активного годування

      Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

      Для здорового, активного годування

      Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Набір для новонародженого

      Для здорового, активного годування

      Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки.

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        Набір для новонародженого

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Для здорового, активного годування

        Клінічно підтверджено зменшення кольок*

        Клінічно підтверджено зменшення кольок

        Клінічно підтверджено зменшення кольок

        Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).

        Оснащено клапаном Airflex

        Оснащено клапаном Airflex

        Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.

        Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

        Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

        Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • У комплекті:

          Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
          4  шт.
          Надзвичайно м’яка соска з повільним потоком
          2  шт.

        • У комплекті:

          Пляшечка для годування Airflex (260 мл)
          2  шт.
          Щітка для миття пляшечок і сосок
          1  шт.
          Пляшечка для годування Airflex (125 мл)
          2  шт.
          Пустушка для немовлят
          1  шт.

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