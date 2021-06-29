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  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
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  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
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  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки
  • Природній спосіб почати годування з пляшечки

Більше не доступний

Philips AventНабір для новонародженого

SCD290/01

4.9
| (55) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Природній спосіб почати годування з пляшечки
Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки.
Переглянути всі переваги

Набір із пляшечок, сосок і пустушки

Природній спосіб почати годування з пляшечки

  • Natural

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

55

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Незамінний при годуванні сумішшю

Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!

Плюси

Якість, ціна!

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого

01/10/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Все необхідне для годування- пляшки, щіточка, навіть пустушка. Набір не дешевий, але вартий того. З часом не втратив зовнішній вигляд, не пожовтів, ні зтерся.

Плюси

Якість

Мінуси

Ціна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого

30/09/2020

Україна

Україна

Любов з 2006 року

Користуемся такими плашечками и сосками з трома дітьми в період з 2006 по 2020 роки. Прекрасна якість. Доступність в цні. Доступно для покупки як в магазинах так і в аптеках.

Плюси

доступність в магазинах

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого

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