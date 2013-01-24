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Природній спосіб почати годування з пляшечки
Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природній спосіб почати годування з пляшечки
Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Природній спосіб почати годування з пляшечки
Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природній спосіб почати годування з пляшечки
Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Набір для новонародженого
Ціна магазину Philips
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Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.
Ортодонтична та розбірна соска прозорої пустушки враховує природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху.
Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою продуктів Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками Natural.
Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.
Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.
Нову пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).
Пляшечка
У комплекті:
Характеристики
Функції
Простота у користуванні
Функції