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Більше не доступний
Natural
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
4.9
з 5
55
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Vaschcenko8547
29/06/2021
Україна
Незамінний при годуванні сумішшю
Набір супер, якість відмінна, користуюся кожен день, всі надписи і мітки не стираються, немає запаху резини та пластмаси як в інших пляшечках! Дуже задоволена!!!
Плюси
Якість, ціна!
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого
Mari.ya2020
01/10/2020
Україна
Рекомендую
Все необхідне для годування- пляшки, щіточка, навіть пустушка. Набір не дешевий, але вартий того. З часом не втратив зовнішній вигляд, не пожовтів, ні зтерся.
Плюси
Якість
Мінуси
Ціна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого
Osin6
30/09/2020
Україна
Любов з 2006 року
Користуемся такими плашечками и сосками з трома дітьми в період з 2006 по 2020 роки. Прекрасна якість. Доступність в цні. Доступно для покупки як в магазинах так і в аптеках.
Плюси
доступність в магазинах
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD290/01 Набір для новонародженого