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    Philips Avent

    Набір для новонародженого

    SCD290/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Природній спосіб почати годування з пляшечки Природній спосіб почати годування з пляшечки Природній спосіб почати годування з пляшечки
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      Philips Avent Набір для новонародженого

      SCD290/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Природній спосіб почати годування з пляшечки

      Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Набір для новонародженого

      Природній спосіб почати годування з пляшечки

      Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      Природній спосіб почати годування з пляшечки

      Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Набір для новонародженого

      Природній спосіб почати годування з пляшечки

      Зручний набір із 4 пляшечок Natural (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітки для миття пляшечок і сосок та білої прозорої пустушки для дітей віком до 6 місяців. Нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним та легко поєднувати грудне годування й годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Набір для новонародженого

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Природній спосіб почати годування з пляшечки

        Набір із пляшечок, сосок і пустушки

        • Natural
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

        Ортодонтична пустушка

        Ортодонтична пустушка

        Ортодонтична та розбірна соска прозорої пустушки враховує природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі наші пустушки виготовлено із силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху.

        Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

        Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

        Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою продуктів Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками Natural.

        Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

        Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

        Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

        Ці пляшечки не містять BPA*

        Ці пляшечки не містять BPA*

        Нову пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

        Технічні характеристики

        • Пляшечка

          Матеріал
          Без вмісту BPA*
          Етап
          0–6 місяців

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка
          4  шт.
          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко
          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон

        • Характеристики

          Можна стерилізувати
          Так
          Щітка для миття пляшечок і сосок
          1  шт.
          Прозора пустушка
          1  шт.

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Вдосконалена антиколькова система

        • Простота у користуванні

          Використання пляшечки
          • Легко тримати
          • Легко збирати
          • Легко мити

        • Функції

          Захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          • Природне захоплення
          Соска
          • Надзвичайно м’яка та гнучка соска
          • Унікальні зручні пелюстки

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