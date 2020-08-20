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Набір для новонародженого
В наборі ультрам'яка пустушка
4 пляшечки Natural
Соски для пляшечок
Щітка для чищення пляшечок
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
5.0
з 5
166
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Yasi86
20/08/2020
Україна
Незамінима річ для новородженого.
Незамінима річ для новородженого. Дуже чудовий виріб. Вибір став незлегким через багату різноманітність на нашому ринку. Прочитавши дуже багато інформації вирішила буду купувати лише саме AVENT від PHILIPS. Дуже вдячна за якісну продукцію. В мене двоє дітей з невеликою різницею в часі і обом я купувала лише цей набір. Тому що він просто пречудовий, має велику кількість переваг, а саме: ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, що дуже важливо для мам, які працюють і при цьому не відмовляються від природного годування, антиколікова система і ще дуже важливо, що всі соски та бутилочки підходять один до одного та для молоковідсмокчувачів Philips. Дуже незамінима річ для малюків та їх матусь. Вважаю, що це необхідна і важлива річ для новороджених малюків та малюків по старше))!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural
monika11121993
01/04/2022
Polska
Bardzo dobre butelki
Butelki są idealne dla mojego dzidziusia. Dziecko nie męczy się przy ssaniu i wypija wszystko do końca. Buteleczki są proste do czyszczenia, dzięki szczotce dodanej do zestawu. Smoczek pomaga nam przy zasypianiu i nie mamy kolek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Bellitkaa
30/03/2022
Polska
Doskonałe na start
Mój syn wciąż jest na piersi, ale czasem mam ochotę zwyczajnie wyjść z domu i nie martwić się, że zaraz muszę wrócić, bo karmienie. Te butelki mi to umożliwiają. Dziecko chętnie je łapie, a mi łatwo się je później czyści. Są bardzo poręczne.
Плюси
Wygoda
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.