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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventНабір для новонародженого Natural

SCD301/01

5
| (166) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • Набір для новонародженого

  • В наборі ультрам'яка пустушка

  • 4 пляшечки Natural

  • Соски для пляшечок

  • Щітка для чищення пляшечок

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

166

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

20/08/2020

Україна

Україна

Незамінима річ для новородженого.

Незамінима річ для новородженого. Дуже чудовий виріб. Вибір став незлегким через багату різноманітність на нашому ринку. Прочитавши дуже багато інформації вирішила буду купувати лише саме AVENT від PHILIPS. Дуже вдячна за якісну продукцію. В мене двоє дітей з невеликою різницею в часі і обом я купувала лише цей набір. Тому що він просто пречудовий, має велику кількість переваг, а саме: ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, що дуже важливо для мам, які працюють і при цьому не відмовляються від природного годування, антиколікова система і ще дуже важливо, що всі соски та бутилочки підходять один до одного та для молоковідсмокчувачів Philips. Дуже незамінима річ для малюків та їх матусь. Вважаю, що це необхідна і важлива річ для новороджених малюків та малюків по старше))!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD301/01 Набір для новонародженого Natural

01/04/2022

Polska

Polska

Bardzo dobre butelki

Butelki są idealne dla mojego dzidziusia. Dziecko nie męczy się przy ssaniu i wypija wszystko do końca. Buteleczki są proste do czyszczenia, dzięki szczotce dodanej do zestawu. Smoczek pomaga nam przy zasypianiu i nie mamy kolek.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

30/03/2022

Polska

Polska

Doskonałe na start

Mój syn wciąż jest na piersi, ale czasem mam ochotę zwyczajnie wyjść z domu i nie martwić się, że zaraz muszę wrócić, bo karmienie. Te butelki mi to umożliwiają. Dziecko chętnie je łapie, a mi łatwo się je później czyści. Są bardzo poręczne.

Плюси

Wygoda

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD301/01 Zestaw dla noworodków Natural

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      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.