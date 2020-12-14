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Більше не доступний
Classic+ (новинка)
На відміну від інших пляшечок, тепер клінічно схвалену антиколікову систему вбудовано в соску, що полегшує збирання пляшечки належним чином. Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці відкривається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не в животик дитини.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Було виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.
5.0
з 5
17
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Fresalinka
14/12/2020
Polska
Idealna dla noworodków
Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena
Плюси
Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków
rosemary
23/04/2016
Polska
Zestaw doskonały
Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Перевірений покупець
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Плюси
Dokonale provedene
Мінуси
Zadne nejsou
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
У малюків віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, зафіксовано менше кольок, ніж у тих, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.