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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Більше не доступний

Philips AventНабір для новонародженого

SCD371/00

5
| (17) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Зручний набір SCD371/00 Philips Avent, який включає 4 пляшечки для годування Classic+ (2 шт. об’ємом 125 мл і 2 шт. об’ємом 260 мл), щітку для миття пляшечок і сосок та білу прозору пустушку для дітей віком до 6 місяців.
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Легко мити для ідеальної гігієни

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • Classic+ (новинка)

Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

Підтверджено, що антиколькова система зменшує кольки*

На відміну від інших пляшечок, тепер клінічно схвалену антиколікову систему вбудовано в соску, що полегшує збирання пляшечки належним чином. Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці відкривається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не в животик дитини.

Дитина стає спокійнішою, особливо вночі

Дитина стає спокійнішою, особливо вночі

Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Було виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

Дитина контролює потік молока для зменшення коліків, газиків та зригувань

Дитина контролює потік молока для зменшення коліків, газиків та зригувань

Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

17

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

14/12/2020

Polska

Polska

Idealna dla noworodków

Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena

Плюси

Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków

23/04/2016

Polska

Polska

Zestaw doskonały

Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD371/00 Zestaw dla noworodków

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Плюси

Dokonale provedene

Мінуси

Zadne nejsou

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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      Примітки

      1. У малюків віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, зафіксовано менше кольок, ніж у тих, яких годували зі звичайної пляшечки. Малюки віком 2 тижні, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.