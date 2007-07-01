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    • Батьківський блок можна заряджати Батьківський блок можна заряджати Батьківський блок можна заряджати
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      Аналогова система контролю за дитиною

      SCD465/10

      Батьківський блок можна заряджати

      Насолоджуйтеся повною свободою у будинку та біля нього. Батьківський блок із акумуляторним живленням пропонує до 12 годин бездротового контролю в радіусі до 200 м. Із цифровим підтвердженням сигналу.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Аналогова система контролю за дитиною

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      Аналогова система контролю за дитиною
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      Аналогова система контролю за дитиною

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      Батьківський блок можна заряджати

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

      М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

      М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

      М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

      Налаштування гучності батьківського блока залежно від ситуації

      Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.

      Мінімум перешкод від інших систем контролю

      Мінімум перешкод від інших систем контролю.

      Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього

      Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.

      Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації

      Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.

      Бездротовий контроль усюди з можливістю заряджання

      Бездротовий контроль усюди з можливістю заряджання.

      Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації

      Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації.

      Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити

      Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        40,675–40,690  МГц
        Максимальний діапазон
        200  м
        Кількість каналів
        16
        Кількість контрольних сигналів
        16
        Контрольний сигнал
        Цифровий

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикація увімкнення живлення
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Так
        Батареї
        Комплект 4 акумуляторних батарей AA, батьківський блок (вкл.)
        Адаптер змінного/постійного струму
        Постійний струм 2 x 9 В 200 мА
        Короткий посібник
        Так

      • Потужність

        Час роботи від батареї
        12  годин(-и)

      Badge-D2C

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