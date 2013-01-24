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Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
Аналогова система контролю за дитиною
Ціна магазину Philips
Усього:
Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Безперервний зв’язок між дитячим і батьківським блоками із візуальними та звуковими індикаторами зв’язку.
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