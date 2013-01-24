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    Philips Avent

    Аналогова система контролю за дитиною

    SCD480/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Можливість чути дитину Можливість чути дитину Можливість чути дитину
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      Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

      SCD480/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Можливість чути дитину

      Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

      Можливість чути дитину

      Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

      Можливість чути дитину

      Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Аналогова система контролю за дитиною

      Можливість чути дитину

      Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

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        Аналогова система контролю за дитиною

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Можливість чути дитину

        Радіус дії до 200 м

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

        Мінімум перешкод від інших систем контролю

        Мінімум перешкод від інших систем контролю.

        Постійний зв’язок

        Безперервний зв’язок між дитячим і батьківським блоками із візуальними та звуковими індикаторами зв’язку.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

        • Аксесуари

          Батареї
          Ні

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Так

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