Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку
Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.