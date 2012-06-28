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Більше не доступний

Philips AventАналогова система контролю за дитиною

SCD481/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Можливість чути дитину

Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.

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Рекомендація мам номер один у світі1

Радіус дії до 200 м

Можливість чути дитину

Мінімум перешкод від інших систем контролю

Мінімум перешкод від інших систем контролю.

Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку

Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"

Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"

Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 