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Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Гарантує безпечне з’єднання всередині й біля будинку та мінімальні перешкоди від інших пристроїв.
Аналогова система контролю за дитиною
Ціна магазину Philips
Усього:
Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку
Фіксатор на пояс забезпечує зручність у використанні в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.
Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.
Батьківський блок із можливістю перезаряджання дозволяє вести автономний контроль за дитиною протягом щонайменше 24 годин без під’єднання до мережі у діапазоні до 300 м.
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Безперервний зв’язок між дитячим і батьківським блоками із візуальними та звуковими індикаторами зв’язку.
Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.
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