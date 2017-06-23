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    Philips Avent Essential

    Система контролю за дитиною DECT

    SCD502/26
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Прислуховуйтеся до свого малюка Прислуховуйтеся до свого малюка Прислуховуйтеся до свого малюка
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      Philips Avent Essential Система контролю за дитиною DECT

      SCD502/26
      Загальна оцінка / 5

      Прислуховуйтеся до свого малюка

      Наша система контролю за дитиною DECT забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій такої системи. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Essential Система контролю за дитиною DECT

      Прислуховуйтеся до свого малюка

      Наша система контролю за дитиною DECT забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій такої системи. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      Прислуховуйтеся до свого малюка

      Наша система контролю за дитиною DECT забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій такої системи. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Essential Система контролю за дитиною DECT

      Прислуховуйтеся до свого малюка

      Наша система контролю за дитиною DECT забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій такої системи. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

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        Essential

        Essential

        Система контролю за дитиною DECT

        - {discount-value}

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        Найбільш надійний зв’язок із дитиною

        • Абсолютний приватний зв’язок
        • Нічне освітлення
        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.

        Енергоощадний розумний екорежим

        Енергоощадний розумний екорежим

        Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

        Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Батьківський блок повідомить вам, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

        Робочий діапазон: до 300 метрів*

        Робочий діапазон: до 300 метрів*

        Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.

        Батьківський блок працює від електромережі та батарей

        Батьківський блок працює від електромережі та батарей

        Батьківський блок ідеально працює від електромережі. Для додаткової мобільності можна також вставити батареї, щоб використовувати батьківський блок у бездротовий спосіб. Можна вставити дві звичайні лужні батареї 1,5 В R6 AA або дві акумуляторні батареї 1,2 В R6 AA.

        Тривалий час роботи: до 24 год.

        Невеликий батьківський блок подарує вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.

        Заспокійливе нічне освітлення

        Коли ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Допоможіть їй заспокоїтися, увімкнувши нічник із м’яким помірним світлом.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
          Так
          Робочий діапазон на вулиці до
          300 метрів

        • Логістичні дані

          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          220 x 156 x 56  mm
          Діапазон температури зберігання
          10–40  °C

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.
            • Ця система не має функції заряджання.

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