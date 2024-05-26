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  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
  • Прислуховуйтеся до свого малюка
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Philips Avent EssentialРадіоняня

SCD502/26

4.7
| (140) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Прислуховуйтеся до свого малюка
Наша радіоняня забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій такої системи. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Найбільш надійний зв’язок із дитиною

Прислуховуйтеся до свого малюка

  • Абсолютно приватний зв’язок

  • Технологія Dect

  • Нічне освітлення

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.

Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.

Енергоощадний розумний екорежим

Енергоощадний розумний екорежим

Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

140

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

26/05/2024

Україна

Україна

Гарантія мого спокою

Після першого місяца народження, я зрозуміла, що мені дуже потрібна радіоняня. Живемо у приватному будинку, і тепер я спокійно можу займатися справами та виходити на двір. Дуже чіткий звук, і чути мельчайший шорох. Є приємний заспокійливий нічничок, і не треба додаткового світла у кімнаті. Від усього сердця, дякую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential SCD502/26 Радіоняня

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Essential SCD502/26 Радіоняня

05/11/2021

Україна

Україна

Чудовий зв‘язок

Висока якість зв‘язку, класно що є заспокійливі мелодії та світло.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

29/06/2021

Україна

Україна

Вцілому задоволена

Чудова радіоняня, хоча є кілька недоліків, як на мене. Батьківський блок не завжди зручно носити, не має шнурівки, або хоча б місця де можна було її причепити. Дитячий блок живиться лише від мережі. Все інше супер. Чудова якість сигналу, великий радіус діїї, чутливий мікрофон і нічого зайвого.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

      2. Ця система не має функції заряджання.