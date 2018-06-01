Світлодіодні індикатори показують, коли пристрій підключено і він перебуває у межах робочого діапазону

Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії та підключена. Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.