Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Подарунковий набір Avent Royal

SCD683
Загальна оцінка / 5
  • Добре нагодована дитина добре спить Добре нагодована дитина добре спить Добре нагодована дитина добре спить
    -{discount-value}

    Подарунковий набір Avent Royal

    SCD683
    Загальна оцінка / 5

    Добре нагодована дитина добре спить

    Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Подарунковий набір Avent Royal

    Добре нагодована дитина добре спить

    Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги

    Добре нагодована дитина добре спить

    Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Подарунковий набір Avent Royal

    Добре нагодована дитина добре спить

    Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all baby-bottle-sets

      Добре нагодована дитина добре спить

      ОБМЕЖЕНА СЕРІЯ

      • Класика
      Виріб без вмісту BPA

      Виріб без вмісту BPA

      Цей виріб не містить BPA

      Клінічно схвалена антиколікова система

      Клінічно схвалена антиколікова система

      Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці вигинається, щоб повітря потрапляло у пляшечку, а не в животик дитини.*

      Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

      Легке захоплення завдяки унікальному клапану на сосці

      Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною Вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.

      Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

      Клінічно підтверджено значне зменшення неспокою

      Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску

      П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

      • У комплекті:

        Силіконова пустушка
        2  шт.

      • Пляшечка

        Матеріал
        Без вмісту BPA

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Широке горлечко
        • Ергономічна форма

      • Простота у користуванні

        Використання пляшечки
        • Легко мити
        • Легко тримати

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 6 місяців

      • Функції

        Антикольковий клапан
        Подвійна антиколікова система
        Захоплення
        • Легке захоплення
        • Спрощує захоплення соски
        Соска
        Вигинається відповідно до ритму годування

      • Характеристики

        Можна стерилізувати
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись