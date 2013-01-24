Добре нагодована дитина добре спить
Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Добре нагодована дитина добре спить
Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги
Добре нагодована дитина добре спить
Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Добре нагодована дитина добре спить
Королівська колекція SCD683/31 Philips Avent включає 1 пляшечку для годування Classic (260 мл) та дві білі класичні пустушки для дітей 6–18 міс. Переглянути усі переваги
Цей виріб не містить BPA
Коли дитина їсть, унікальний клапан на сосці вигинається, щоб повітря потрапляло у пляшечку, а не в животик дитини.*
Унікальний клапан на сосці вигинається відповідно до ритму годування дитини. Молоко тектиме лише зі швидкістю, вибраною Вашою дитиною, що зменшує переїдання, появу коліків, газиків та зригувань.
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.
Матеріал
У комплекті:
Пляшечка
Конструкція
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції
Характеристики