Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
SCD831/52
Завжди поруч із дитиною
Philips Avent SCD831 дозволяє підтримувати постійний, надійний і приватний зв’язок із вашою дитиною. Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку, та спостерігайте за її неймовірно чітким зображенням (на РК-екрані з діагоналлю 2,7 дюйма), чи то вдень, чи уночі.Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Цифрова система відеоконтролю за дитиною
усього
recurring payment
Унікальне з’єднання у пару з трубкою для приватного, надійного зв’язку з дитиною. Також використовується нова адаптивна технологія FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, розширення спектру сигналу зі стрибкоподібною перебудовою частоти) для мінімальних перешкод.
Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.
Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 10 годин.
Іноді все, що потрібно вашій дитині, це заспокійливий звук вашого голосу. Одним натисненням ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Залишайтеся на зв’язку з дитиною вдень і вночі завдяки надчіткому інфрачервоному нічному баченню, що автоматично вмикається у темряві. Спостерігайте за тим, як дитина спить, завдяки надзвичайно великому кольоровому екрану з діагоналлю 2,7 дюйма та високою роздільною здатністю.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Високоякісний, надчіткий звук дозволяє не лише бачити дитину, а й чути її в будь-який час.
Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії, коли дитина спить; унікальна індикація зв’язку повідомляє про зв’язок із дитиною. Екорежим вимикає передачу аудіо/відео, а з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.
Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії та підключена. Батьківський блок повідомить вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.
Немає нічого кращого для заспокоєння невгамовної дитини, ніж лагідна колискова. Із будь-якої кімнати можна вибрати одну з 5 заспокійливих колискових і ввімкнути її, щоб дитина швидше заснула.
Можна налаштувати чутливість мікрофона на дитячому блоці. Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Характеристики
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.