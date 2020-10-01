Знайте, що ви підключені завдяки світлодіодним індикаторам

Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії та підключена. Батьківський блок повідомить вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.