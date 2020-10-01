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      Philips Avent Baby monitor Цифрова система відеоконтролю за дитиною

      SCD831/52

      Завжди поруч із дитиною

      Philips Avent SCD831 дозволяє підтримувати постійний, надійний і приватний зв’язок із вашою дитиною. Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку, та спостерігайте за її неймовірно чітким зображенням (на РК-екрані з діагоналлю 2,7 дюйма), чи то вдень, чи уночі.

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      Philips Avent Baby monitor Цифрова система відеоконтролю за дитиною

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      Baby monitor

      Цифрова система відеоконтролю за дитиною

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      Завжди поруч із дитиною

      Приватний і надійний зв’язок завдяки технології A-FHSS

      • Приватний та надійний зв’язок (A-FHSS)
      • Кольоровий екран 2,7 дюйма
      • Лагідні колискові, двосторонній зв’язок
      Приватний, надійний зв’язок з адаптивною технологією FHSS

      Приватний, надійний зв’язок з адаптивною технологією FHSS

      Унікальне з’єднання у пару з трубкою для приватного, надійного зв’язку з дитиною. Також використовується нова адаптивна технологія FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, розширення спектру сигналу зі стрибкоподібною перебудовою частоти) для мінімальних перешкод.

      Робочий діапазон: до 300 метрів*

      Робочий діапазон: до 300 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.

      Відмінна тривалість роботи для контролю вночі

      Відмінна тривалість роботи для контролю вночі

      Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 10 годин.

      Говоріть зі своєю дитиною дистанційно

      Говоріть зі своєю дитиною дистанційно

      Іноді все, що потрібно вашій дитині, це заспокійливий звук вашого голосу. Одним натисненням ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      Екран із діагоналлю 2,7 дюйма та високою роздільною здатністю з надчітким нічним баченням

      Залишайтеся на зв’язку з дитиною вдень і вночі завдяки надчіткому інфрачервоному нічному баченню, що автоматично вмикається у темряві. Спостерігайте за тим, як дитина спить, завдяки надзвичайно великому кольоровому екрану з діагоналлю 2,7 дюйма та високою роздільною здатністю.

      Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Високоякісний, надчіткий звук дозволяє не лише бачити дитину, а й чути її в будь-який час.

      Енергоощадний екорежим з індикацією зв’язку

      Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії, коли дитина спить; унікальна індикація зв’язку повідомляє про зв’язок із дитиною. Екорежим вимикає передачу аудіо/відео, а з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.

      Знайте, що ви підключені завдяки світлодіодним індикаторам

      Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії та підключена. Батьківський блок повідомить вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

      Лагідні колискові для заспокоєння дитини

      Немає нічого кращого для заспокоєння невгамовної дитини, ніж лагідна колискова. Із будь-якої кімнати можна вибрати одну з 5 заспокійливих колискових і ввімкнути її, щоб дитина швидше заснула.

      Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

      Можна налаштувати чутливість мікрофона на дитячому блоці. Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        2,4 ГГц

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Індикація увімкнення живлення
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Налаштування чутливості
        Так
        Можливість монтування на стіні
        Так

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В/50–60 Гц

      • Характеристики

        Цифрова відеотехнологія
        Так, адаптивна технологія FHSS
        Регульована чутливість звуку
        Так
        РК-екран для відео
        2,7 дюйма, кольоровий
        Регульований кут огляду
        Так
        Сумісність із Andriod, IOS, планшетом
        Ні
        Режим відтворення лише аудіо
        Так
        Автоматичне інфрачервоне нічне бачення
        Так
        Дитячий блок: живлення від батарей та електромережі
        Лише від електромережі
        Дитячий блок: резервне живлення від батарей
        Ні
        Батьківський блок: час роботи від батарей
        Відмінний, до 10 годин
        Фіксатор на пояс
        Так
        Регулятор яскравості
        Так
        Заспокійливе нічне освітлення
        Ні
        Стиль меню
        Піктограми
        Цифрове масштабування та панорамування
        Ні
        Енергоощадний екорежим
        Екорежим з індикацією зв’язку
        Можна носити зі собою та перезаряджати
        Так, батьківський блок
        Робочий діапазон у приміщенні до
        50 м
        Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
        Так
        Сповіщення про низький заряд батареї/втрачений зв’язок
        Так
        Колискові
        Так, 5 шт.
        Заряджання через роз’єм міні-USB
        Так
        Робочий діапазон на вулиці до
        300 м
        Приватний і надійний зв’язок
        Так, адаптивна технологія FHSS
        Двосторонній зв’язок
        Так
        Датчик температури
        Ні
        Віброрежим
        Ні
        Екран із активацією голосом
        Так, режим VOX
        Батьківський блок: живлення від батарей та електромережі
        Так

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      • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

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