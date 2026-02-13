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Розширена гарантія 3 роки
Пляшечка 125 мл
Соска повільний потік (2)
Не протікає
Імітує природний процес годування
Пустушка Ultra Air 0-6 міс
Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.
Отвір соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.
4.9
з 5
105
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Svitlana_Ol
13/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Найкраща пляшечка
Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю
Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent
Валерія 55
22/05/2023
Україна
Хороший комплект для всих потреб
Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Катерина 96
10/05/2023
Україна
Частина акції
Дуже функціональний набір
Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.