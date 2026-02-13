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  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

Philips Avent Natural Природний ПотікНабір Philips Avent

SCD837/10

4.9
| (105) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Ідеальний вибір для початку годування та заспокоювання малюка з яскравими кольорами. Завдяки сосці Natural Природний Потік дитина може їсти у власному ритмі, як при грудному годовуванні, що полегшує поєднання годування грудьми та годування з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Підтримує індивідуальний ритм пиття дитини

Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

  • Пляшечка 125 мл

  • Соска повільний потік (2)

  • Не протікає

  • Імітує природний процес годування

  • Пустушка Ultra Air 0-6 міс

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

Конструкція соски із захистом від протікання запобігає проливанню та втраті молока

Отвір соски призначений для виділення молока лише під час годування дитини. Тож ви можете забути про втрати молока вдома чи в дорозі.

Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

Призначено для зменшення кольок і відчуття дискомфорту

Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря в животик дитини під час годування, щоб допомогти зменшити коліки та відчуття дискомфорту.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

105

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

13/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Найкраща пляшечка

Користувалась цією лінійкою з першою дитиною, тепер купила для другої) Дуже задоволена якістю

Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

Цей відгук про Natural Природний Потік SCD837/10 Набір Philips Avent

22/05/2023

Україна

Україна

Хороший комплект для всих потреб

Комплект хороший та ще матеріал пляшок і сосок не поганий, не потрібнохвилюватись що щось потрібно ще, все є в цьому комплекті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

10/05/2023

Україна

Україна

Дуже функціональний набір

Дуже функціональний набір,є пляшечки на різний об'єм, що вистачить використовувати для дитини надовго. Соска не тече при перегортанні. Мене врятувало , що є дві пляшки 125мл коли не вистачає часу вчасно простерилізувати.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response SCD838 Подарунковий набір для новонароджених

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Тестування, що проводилося у 2016–2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурованої соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air та ultra soft.