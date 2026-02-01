Залишайтеся поруч із дитиною

Від денного сну до нічних перевірок — із системою відеоконтролю за дитиною Philips Avent ви завжди будете поруч завдяки яскравому 4,5-дюймовому дисплею, батареї, що працює всю ніч, двосторонньому аудіозв’язку та функції нічного бачення. Інтернет не потрібен. Ви отримаєте просте й надійне з’єднання.