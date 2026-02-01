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SCD863/26
Залишайтеся поруч із дитиною
Від денного сну до нічних перевірок — із системою відеоконтролю за дитиною Philips Avent ви завжди будете поруч завдяки яскравому 4,5-дюймовому дисплею, батареї, що працює всю ніч, двосторонньому аудіозв’язку та функції нічного бачення. Інтернет не потрібен. Ви отримаєте просте й надійне з’єднання.
Додаткові -15% за реєстрацію
4,5-дюймовий екран із високою роздільною здатністю
Камера HD
Кібербезпека з сертифікатом DEKRA
Підключення без Інтернету
Використовуйте час сну вашого малюка з максимальною користю, знаючи, що ви можете в будь-який момент побачити його з яскравими деталями. Кришталево чіткий 4,5-дюймовий екран також допомагає вам відчувати близькість і зв’язок.
В умовах слабкого освітлення наша HD-камера автоматично переходить у режим нічного бачення, щоб ви завжди могли чітко бачити свою дитину. Хочете побачити її сонну посмішку? Скористайтеся 4-кратним збільшенням.
Нашу систему контролю сертифіковано DEKRA, що означає, що вона відповідає найвищим світовим стандартам безпеки, тож моменти, проведені з вашою дитиною, є цілком безпечними та приватними.
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На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.