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SCD891/26
Залишайтеся поруч зі своєю дитиною для душевного спокою
Відеоняня Philips Avent дозволяє підтримувати надійний приватний зв’язок із дитиною. Спостерігайте за малюком зі звуком ідеальної якості та кришталево чітким зображенням (на РК-екрані з діагоналлю 3,5 дюйма / 8,5 см) — чи то вдень, чи уночі.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відеоняня
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Спостерігайте за дитиною вдень і вночі з кришталево чітким інфрачервоним нічним зображенням, яке автоматично вмикається в темряві. Дивіться, як ваша дитина спить, на великому кольоровому 3,5-дюймовому екрані з високою роздільною здатністю, чотирикратним цифровим збільшенням і панорамою, щоб бачити все, що робить ваш малюк.
Почуйте кожне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Високоякісний і надчіткий звук дозволяє не лише бачити дитину, а й чути її в будь-який час.
Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 12 годин**.
Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*, робочий діапазон надворі: до 300 м*
Ніщо так не заспокоїть схвильовану дитину, як лагідна колискова й тепле спокійне нічне світло. Ви можете, перебуваючи в будь-якій кімнаті оселі, вибрати одну з 6 заспокійливих мелодій та ввімкнути нічник, які допоможуть дитини швидше заснути.
Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії, коли дитина спить; унікальна індикація повідомлятиме вас про зв’язок із дитиною. Екорежим вимикає передачу аудіо й відео, а з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.
Іноді все, що потрібно вашій дитині, це заспокійливий звук вашого голосу. Одним натисненням ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Ви можете налаштувати чутливість мікрофона на дитячому блоці. Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).
Унікальне сполучення для приватного й надійного зв’язку з дитиною із застосуванням технології бездротового зв’язку на частоті 2,4 ГГц для мінімальних перешкод.
Налаштуйте попередження на власний розсуд у вигляді безшумного та ненав’язливого вібрування батьківського блока.
Датчик температури з налаштованим попередженням дає змогу контролювати клімат у дитячій кімнаті. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як ви, тож незначні зміни температури можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний датчик температури негайно сповістить вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті.
Зону огляду камери можна регулювати за горизонталлю та вертикаллю, щоб бачити різні кути кімнати вашої дитини.
Потужність
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