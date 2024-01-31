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      Philips Avent Відеоняня Philips Avent Відеоняня

      SCD891/26

      Загальна оцінка / 5
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      Залишайтеся поруч зі своєю дитиною для душевного спокою

      Відеоняня Philips Avent дозволяє підтримувати надійний приватний зв’язок із дитиною. Спостерігайте за малюком зі звуком ідеальної якості та кришталево чітким зображенням (на РК-екрані з діагоналлю 3,5 дюйма / 8,5 см) — чи то вдень, чи уночі.

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      Philips Avent Відеоняня Philips Avent Відеоняня

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      Відеоняня Philips Avent
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      Відеоняня Philips Avent

      Відеоняня

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      Залишайтеся поруч зі своєю дитиною для душевного спокою

      Приватний і надійний зв’язок завдяки бездротовій технології

      • Приватний і надійний зв’язок
      • 3,5-дюймовий кольоровий екран, чотирикратне збільшення
      • Колискові, нічник і керування температурою
      • Режим зворотного зв’язку та вібрації
      Екран високої роздільної здатності розміром 3,5 дюйма (8,5 см) з нічним режимом

      Екран високої роздільної здатності розміром 3,5 дюйма (8,5 см) з нічним режимом

      Спостерігайте за дитиною вдень і вночі з кришталево чітким інфрачервоним нічним зображенням, яке автоматично вмикається в темряві. Дивіться, як ваша дитина спить, на великому кольоровому 3,5-дюймовому екрані з високою роздільною здатністю, чотирикратним цифровим збільшенням і панорамою, щоб бачити все, що робить ваш малюк.

      Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку

      Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку

      Почуйте кожне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Високоякісний і надчіткий звук дозволяє не лише бачити дитину, а й чути її в будь-який час.

      Відмінна тривалість роботи для контролю вночі

      Відмінна тривалість роботи для контролю вночі

      Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 12 годин**.

      Робочий діапазон: до 300 метрів*

      Робочий діапазон: до 300 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*, робочий діапазон надворі: до 300 м*

      Нічник і колискові для заспокоєння дитини

      Нічник і колискові для заспокоєння дитини

      Ніщо так не заспокоїть схвильовану дитину, як лагідна колискова й тепле спокійне нічне світло. Ви можете, перебуваючи в будь-якій кімнаті оселі, вибрати одну з 6 заспокійливих мелодій та ввімкнути нічник, які допоможуть дитини швидше заснути.

      Енергоощадний екорежим з індикацією зв’язку

      Енергоощадний екорежим з індикацією зв’язку

      Увімкніть екорежим, щоб зменшити споживання енергії, коли дитина спить; унікальна індикація повідомлятиме вас про зв’язок із дитиною. Екорежим вимикає передачу аудіо й відео, а з’єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.

      Говоріть зі своєю дитиною дистанційно

      Говоріть зі своєю дитиною дистанційно

      Іноді все, що потрібно вашій дитині, це заспокійливий звук вашого голосу. Одним натисненням ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      Вибір найкращого рівня звуку

      Вибір найкращого рівня звуку

      Ви можете налаштувати чутливість мікрофона на дитячому блоці. Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).

      Приватний і надійний зв’язок завдяки бездротовій технології

      Приватний і надійний зв’язок завдяки бездротовій технології

      Унікальне сполучення для приватного й надійного зв’язку з дитиною із застосуванням технології бездротового зв’язку на частоті 2,4 ГГц для мінімальних перешкод.

      Режим вібрації для ненав’язливих сповіщень

      Режим вібрації для ненав’язливих сповіщень

      Налаштуйте попередження на власний розсуд у вигляді безшумного та ненав’язливого вібрування батьківського блока.

      Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

      Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

      Датчик температури з налаштованим попередженням дає змогу контролювати клімат у дитячій кімнаті. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як ви, тож незначні зміни температури можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний датчик температури негайно сповістить вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті.

      Ручне обертання камери для повного огляду дитячої кімнати

      Ручне обертання камери для повного огляду дитячої кімнати

      Зону огляду камери можна регулювати за горизонталлю та вертикаллю, щоб бачити різні кути кімнати вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В, 50/60 Гц

      • Характеристики

        Цифрова відеотехнологія
        Так
        Фіксатор на пояс
        Так
        Стиль меню
        Піктограми й текст
        Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
        Так
        Колискові
        Так, 4 і 2 білі шуми
        Робочий діапазон на вулиці до
        300 м
        Датчик температури
        Так
        Віброрежим
        Так
        РК-екран із регулюванням чутливості звуку й відео
        Кольоровий 3,5-дюймовий, 8,5 см
        Сумісність із Andriod, iOS і планшетом
        Ні
        Відображення часу
        Так
        Аудіорежим
        Так
        USB Type-C
        Так
      Badge-D2C

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      • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.
      • * В екорежимі.

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