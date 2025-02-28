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      Avent Premium Connected Baby Monitor Під’єднано

      SCD971/26

      Невидиме стає видимим для повної впевненості

      Представляємо систему контролю за дитиною Philips Avent Premium із можливістю підключення додатка. Легко перевіряйте, чи спить ваш малюк, а також відстежуйте частоту його дихання із SenseIQ: стежте за малюком на батьківському блоці з дисплеєм 5 дюймів або в додатку Baby Monitor+, а також користуйтеся функцією передачі дитячого плачу.

      Avent Premium Connected Baby Monitor Під’єднано

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      Premium Connected Baby Monitor
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      Premium Connected Baby Monitor

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      Система відстеження сну та дихання SenseIQ, яку не треба носити

      • Відстеження сну та дихання
      • Батьківський блок працює без Wi-Fi
      • Виявлення та передача плачу
      • Підключайтеся будь-де через додаток
      • Відеомонітор Full HD
      Система відстеження сну та дихання, яку не треба носити

      Система відстеження сну та дихання, яку не треба носити

      Миттєво переглядайте дані про фазу сну і частоту дихання без додаткових аксесуарів. Наша технологія відстеження SenseIQ, яка не потребує носіння будь-яких пристроїв, аналізує мільйони пікселів на секунду, фіксуючи навіть найдрібніші рухи. Потім вона перетворює дані на оновлені дані про сон і дихання в реальному часі. Більше впевненості для вас і більше комфорту для вашої дитини.

      Надзвичайно чітке зображення вдень і вночі, з Wi-Fi або без нього

      Надзвичайно чітке зображення вдень і вночі, з Wi-Fi або без нього

      Наш батьківський блок із 5-дюймовим HD-екраном допоможе вам стежити за дитиною вдома та поза ним. Вільно переміщайтеся між приміщеннями й на вулиці завдяки великому радіусу дії 400 м* та стабільному з’єднанню, яке працює як з Wi-Fi, так і без нього. Дивіться чітке відео вдень і вночі, а також переглядайте дані оновлення про сон і частоту дихання. Усе, що потрібно для спокійного відпочинку.

      Дбайте про конфіденційність своєї родини

      Дбайте про конфіденційність своєї родини

      Будьте впевнені в тому, що ваше з’єднання повністю приватне завдяки нашій системі Secure Connect. Вона використовує кілька зашифрованих каналів зв’язку між дитячим блоком, батьківським блоком і додатком, тому всі дані та зображення захищені.

      Допомагає інтерпретувати плач дитини

      Допомагає інтерпретувати плач дитини

      Хочете знати, чи втомився ваш малюк, чи голодний він, чи комфортно йому, чи щось його дратує, чи не страждає він від газиків? Наша відеоняня розпізнає та «розшифровує» плач дитини за допомогою науково перевіреного алгоритму. Ви отримаєте безкоштовний доступ до застосунку протягом перших 3 місяців**, а це означає, що у вас буде додаткова допомога в догляді за новонародженим.

      Контролюйте та почувайтеся впевнено будь-де

      Контролюйте та почувайтеся впевнено будь-де

      Удома чи поза домом — наш застосунок Baby Monitor+ забезпечує миттєвий зв’язок зі спальнею дитини та дозволяє дбати про добробут малюка. Переглядайте HD-відео, перевіряйте фазу сну й частоту дихання та отримуйте допомогу в інтерпретації плачу.

      Побачте кожен рух, почуйте кожне гиготіння

      Побачте кожен рух, почуйте кожне гиготіння

      Удень і вночі контролюйте стан свого малюка завдяки надчіткій камері Full HD на нашому дитячому блоці з нічним баченням. Удень на роботі чи вночі вдома ви завжди зможете бачити найменші рухи дитини.

      Безпечний контроль із ліжечка або стіни

      Безпечний контроль із ліжечка або стіни

      Наш дитячий блок надійно кріпиться до ліжечка або стіни лише одним кріпленням. Ми розробили його спеціально з урахуванням вимог безпеки: шнури залишаються подалі, а дитячий блок міцно встановлено на місці. І все це гарантує найкращу продуктивність системи відстеження сну та дихання на основі відео.

      Зрозумійте графік сну своєї дитини

      Зрозумійте графік сну своєї дитини

      Наша відеоняня автоматично реєструє кожен період сну, генеруючи статистику та допомагаючи вам краще зрозуміти фазу сну й час пробудження. Завдяки історичній статистиці сну за останні 30 днів, у вигляді зручних графіків, ви також будете в курсі регресії сну та інших змін у графіку сну малюка.

      Комфорт із колисковими, білим шумом і заспокійливими мелодіями

      Комфорт із колисковими, білим шумом і заспокійливими мелодіями

      Заспокойте малюка спокійними мелодіями, природними заспокійливими звуками або білим шумом. Від співу птахів у саду до класичних колискових пісень і навіть ваших власних голосових записів — наша системи відтворює всі звуки, які потрібні, щоб ніжно заколисати дитину.

      Створіть ідеальну атмосферу для сну

      Створіть ідеальну атмосферу для сну

      Наш дитячий блок постачається з вбудованими нічником і кімнатним термометром, щоб створити правильну атмосферу в приміщенні. Керувати нічником просто за допомогою батьківського блоку або через застосунок. А якщо в кімнаті стане занадто тепло чи холодно, ви отримаєте персоналізовані сповіщення.

      Говоріть до малюка й слухайте його одночасно

      Говоріть до малюка й слухайте його одночасно

      Використовуйте свій голос, щоб заспокоїти малюка, одночасно слухаючи його. Наша функція двостороннього зв’язку дозволяє легко заспокоїти дитину, не заходячи в кімнату.

      Контроль без підзарядки до 12 годин***

      Контроль без підзарядки до 12 годин***

      Наш перезаряджуваний батьківський блок підтримує до 12 годин автономної роботи***, тож спостереження за дитиною не заважатиме вашим справам. Удень і вночі.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Режими з’єднання
        Пряме (однорангове) з’єднання та Wi-Fi
        Діапазон мобільного зв’язку
        Необмежений, вимагає підключення до Інтернету
        Діапазон роботи батьківського й дитячого блоків
        До 400 метрів надворі і 50 метрів у приміщенні
        Роздільна здатність камери дитячого блока
        Full HD 1080p
        Розмір екрана батьківського блока
        5-дюймовий кольоровий РК-дисплей
        Роздільна здатність батьківського блока
        1280 * 720
        Нічне бачення
        Так, автоматично
        Масштабування
        Так, цифрове масштабування та панорамування
        Кімнатний термометр
        Так, зокрема сповіщення
        Нічне освітлення
        Так, зокрема таймер
        Двосторонній зв’язок
        Так, двосторонній зв’язок (можливість говорити й слухати одночасно)
        Запис власних звуків
        Так, через додаток
        Додаток для телефону
        Philips Avent Baby Monitor+
        Операційні системи
        іOS 11 і вище, Android 6 і вище
        Колискові, заспокійливі звуки й білий шум
        • Так, зокрема таймер
        • 5 колискових
        • 5 заспокійливих звуків
        • 5 видів білого шуму
        Відстеження дихання
        Так, на батьківському блоці та через додаток
        Відстеження сну
        Так, на батьківському блоці та через додаток
        Передача плачу
        Так, на батьківському блоці та через додаток
        Автоматизований щоденник сну
        Так

      • Зручність

        Режим відео
        Так
        Режим відтворення лише аудіо
        Так
        Екорежим
        Так, енергоощадний режим
        Режим приватності
        Так, з’єднання лише через батьківський і дитячий блоки
        Спостереження за фоном (лише додаток)
        Так, ви чутимете дитину, коли телефон заблокований або використовується в інших додатках
        Тривожні оповіщення
        Так, низький заряд акумулятора, втрата зв’язку, температура, звук, виявлення руху
        Можливість монтування на стіні
        Так
        Кріплення
        Так, «2-в-1» можна встановити на стіні та ліжечку

      • Потужність / передача

        Джерело живлення дитячого блока
        Лише від електромережі
        Джерело живлення батьківського блока
        Акумулятор і мережа живлення
        Час роботи батьківського блока від акумулятора
        12 годин в екорежимі
        Живлення
        • Адаптер змінного/постійного струму на 5 В / 1 А
        • Вхід: 100–240 В, 50–60 Гц
        Частотний діапазон
        2,4 ГГц

      • У комплекті:

        Дитячий блок
        1 шт.
        Батьківський блок
        1 шт.
        Кріплення
        1 шт.
        Футляр
        1 шт.

      • Підтримка програмного забезпечення

        Оновлення програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.
        Передача плачу
        • Після активації починається 3-місячний період безкоштовного використання
        • Передача плачу від Zoundream™. Застосовуються положення та умови

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      • Система контролю за дитиною Philips Avent Premium із можливістю підключення додатка не є медичним пристроєм. Програма Philips Avent Baby Monitor+ не є медичною програмою.
      • * До 400 метрів надворі і 50 метрів у приміщенні.
      • ** Після активації починається 3-місячний період безкоштовного використання. Передача плачу від Zoundream™. Діють положення й умови.
      • *** В екорежимі після повного зарядження.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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