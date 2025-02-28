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SCD971/26
Невидиме стає видимим для повної впевненості
Представляємо систему контролю за дитиною Philips Avent Premium із можливістю підключення додатка. Легко перевіряйте, чи спить ваш малюк, а також відстежуйте частоту його дихання із SenseIQ: стежте за малюком на батьківському блоці з дисплеєм 5 дюймів або в додатку Baby Monitor+, а також користуйтеся функцією передачі дитячого плачу.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Миттєво переглядайте дані про фазу сну і частоту дихання без додаткових аксесуарів. Наша технологія відстеження SenseIQ, яка не потребує носіння будь-яких пристроїв, аналізує мільйони пікселів на секунду, фіксуючи навіть найдрібніші рухи. Потім вона перетворює дані на оновлені дані про сон і дихання в реальному часі. Більше впевненості для вас і більше комфорту для вашої дитини.
Наш батьківський блок із 5-дюймовим HD-екраном допоможе вам стежити за дитиною вдома та поза ним. Вільно переміщайтеся між приміщеннями й на вулиці завдяки великому радіусу дії 400 м* та стабільному з’єднанню, яке працює як з Wi-Fi, так і без нього. Дивіться чітке відео вдень і вночі, а також переглядайте дані оновлення про сон і частоту дихання. Усе, що потрібно для спокійного відпочинку.
Будьте впевнені в тому, що ваше з’єднання повністю приватне завдяки нашій системі Secure Connect. Вона використовує кілька зашифрованих каналів зв’язку між дитячим блоком, батьківським блоком і додатком, тому всі дані та зображення захищені.
Хочете знати, чи втомився ваш малюк, чи голодний він, чи комфортно йому, чи щось його дратує, чи не страждає він від газиків? Наша відеоняня розпізнає та «розшифровує» плач дитини за допомогою науково перевіреного алгоритму. Ви отримаєте безкоштовний доступ до застосунку протягом перших 3 місяців**, а це означає, що у вас буде додаткова допомога в догляді за новонародженим.
Удома чи поза домом — наш застосунок Baby Monitor+ забезпечує миттєвий зв’язок зі спальнею дитини та дозволяє дбати про добробут малюка. Переглядайте HD-відео, перевіряйте фазу сну й частоту дихання та отримуйте допомогу в інтерпретації плачу.
Удень і вночі контролюйте стан свого малюка завдяки надчіткій камері Full HD на нашому дитячому блоці з нічним баченням. Удень на роботі чи вночі вдома ви завжди зможете бачити найменші рухи дитини.
Наш дитячий блок надійно кріпиться до ліжечка або стіни лише одним кріпленням. Ми розробили його спеціально з урахуванням вимог безпеки: шнури залишаються подалі, а дитячий блок міцно встановлено на місці. І все це гарантує найкращу продуктивність системи відстеження сну та дихання на основі відео.
Наша відеоняня автоматично реєструє кожен період сну, генеруючи статистику та допомагаючи вам краще зрозуміти фазу сну й час пробудження. Завдяки історичній статистиці сну за останні 30 днів, у вигляді зручних графіків, ви також будете в курсі регресії сну та інших змін у графіку сну малюка.
Заспокойте малюка спокійними мелодіями, природними заспокійливими звуками або білим шумом. Від співу птахів у саду до класичних колискових пісень і навіть ваших власних голосових записів — наша системи відтворює всі звуки, які потрібні, щоб ніжно заколисати дитину.
Наш дитячий блок постачається з вбудованими нічником і кімнатним термометром, щоб створити правильну атмосферу в приміщенні. Керувати нічником просто за допомогою батьківського блоку або через застосунок. А якщо в кімнаті стане занадто тепло чи холодно, ви отримаєте персоналізовані сповіщення.
Використовуйте свій голос, щоб заспокоїти малюка, одночасно слухаючи його. Наша функція двостороннього зв’язку дозволяє легко заспокоїти дитину, не заходячи в кімнату.
Наш перезаряджуваний батьківський блок підтримує до 12 годин автономної роботи***, тож спостереження за дитиною не заважатиме вашим справам. Удень і вночі.
Характеристики
Зручність
Потужність / передача
У комплекті:
Підтримка програмного забезпечення
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