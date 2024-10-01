Допомагає інтерпретувати плач дитини

Хочете знати, чи втомився ваш малюк, чи голодний він, чи комфортно йому, чи щось його дратує, чи не страждає він від газиків? Наша відеоняня розпізнає та «розшифровує» плач дитини за допомогою науково перевіреного алгоритму. Ви отримаєте безкоштовний доступ до застосунку протягом перших 3 місяців**, а це означає, що у вас буде додаткова допомога в догляді за новонародженим.