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    Philips Avent

    Дитяча пляшечка Natural

    SCF033/27
    Avent
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    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
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      Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

      SCF033/27
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Дитяча пляшечка Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легко поєднувати з годуванням грудьми

        Природне захоплення

        • 2 пляшечки
        • 260 мл
        • Соска з повільним потоком
        • від 1 міс.
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

        Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

        Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

        Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

        Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан для усунення кольок та дискомфорту

        Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Соски з різною інтенсивністю потоку

        Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Ергономічна форма для максимального комфорту

        Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

        Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

        Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

        Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

        Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!

        Ця пляшечка не містить BPA*

        Ця пляшечка не містить BPA*

        Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–12 місяців

        • Конструкція

          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко
          Пляшечка
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA*
          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка
          2  шт.

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Так

        • Простота у користуванні

          Використання пляшечки
          • Легко тримати
          • Легко збирати
          • Легко мити

        • Функції

          Захоплення
          • Природне захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          Соска
          Унікальні зручні пелюстки, ультрам’яка і гнучка соска

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
            • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

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