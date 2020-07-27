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Більше не доступний
60 мл
від 0 міс.
Дизайн соски зменшує проблеми з годуванням, запобігаючи потраплянню повітря в животик дитини.
Наша гнучка спіральна конструкція в поєднанні зі зручними пелюстками забезпечує природні рухи під час годування дитини.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
MorenaB
27/07/2020
Hrvatska
Prva bočica za bebe
Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.
Плюси
Savršena.
Мінуси
Nema negativnih primjedbi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Klara
14/06/2019
România
Rewiev Philips
Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.
Що таке коліки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.