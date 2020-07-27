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  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків
  • Ідеально для тендітних животиків

Більше не доступний

Philips Avent Baby BottlesДитяча пляшечка Natural

SCF039/17

4.8
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ідеально для тендітних животиків
Включає соску First flow. Маленький контейнер допомагає забезпечити необхідну кількість рідини для маленького животика дитини. Пляшечки розроблені для зменшення кольок і відчуття дискомфорту, відводячи повітря із животика дитини. Працює з усіма сосками Natural line.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Ідеально для тендітних животиків

Ідеально для тендітних животиків

  • 60 мл

  • від 0 міс.

Створено для зменшення кольок

Створено для зменшення кольок

Дизайн соски зменшує проблеми з годуванням, запобігаючи потраплянню повітря в животик дитини.

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Наша гнучка спіральна конструкція в поєднанні зі зручними пелюстками забезпечує природні рухи під час годування дитини.

М’яка соска для імітації відчуття грудей

М’яка соска для імітації відчуття грудей

Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prva bočica za bebe

Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.

Плюси

Savršena.

Мінуси

Nema negativnih primjedbi.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

14/06/2019

România

România

Rewiev Philips

Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

      2. Що таке коліки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.