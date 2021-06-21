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Більше не доступний
2 шт.
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Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
М’яка та стійка до прогризання соска створена для потреб дитини.
Пелюстки та ребра всередині соски забезпечують гнучкість без злипання для безперервного годування.
4.9
з 5
91
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Lady_A
21/06/2021
Україна
Дуже зручні
Купили ці соски, коли малюк підріс. З цими сосками пити стало легше і зручніше, син швидко пристосувався до змін. Зручно, що в комплекті зразу 2 соски, так як маємо 2 бутилочки.
Плюси
Якісні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF044/27 Соска Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF044/27 Соска Natural
kate24242
21/09/2019
Україна
Очень хорошие соски для бутылочек
С рождения пользуемся только бутылочками, сосками и пустышками Avent. Моя дочка другие фирмы даже видеть не хочет! Как только поменяли соски, ребенку стало комфортнее пить, быстрее. Нам все нравится, и рекомендую мамочкам)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF044/27 Соска Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF044/27 Соска Natural
Joanna1312
30/03/2022
Polska
Doskonałe
Uwielbiam smoczki Avent i nie wyobrażam sobie zmiany na inne. Szczerze i z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Nie zapadają się, nie wyginają, są miękkie i dobrze dopasowane do każdej buzi
Плюси
Kształt, miękkość, dopasowanie
Мінуси
Cena
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF044/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF044/27 Smoczek Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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