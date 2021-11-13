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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventСкляна дитяча пляшечка Natural

SCF053/17

4.6
| (102) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша пляшечка Natural з ультрам’якою соскою нагадує груди матері. Широка соска у формі груді з гнучкою спіральною формою та зручними пелюстками забезпечує природне захоплення і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 1 пляшечка

  • 240 мл

  • Соска з повільним потоком

  • від 1 міс.

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Ультрам’яка соска для імітації відчуття грудей

Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція зі зручними пелюстками

Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

102

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

13/11/2021

Україна

Україна

Наша пляшечка з народження

Наша улюблена скляна пляшечка. Користуємося вже трішки більше року. Купляли з народження дитини. За цей час не розбилася, хоча падала не один раз, дуже міцне гарне скло. Гарно стерилізувати, адже витримує високу температуру. Соска за своєю формою дитині дуже зручна. Зручний захват. В пляшечки широке горло, що мені подобається.

Плюси

Обожнюю скляну пляшечку Avent

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

04/04/2019

Україна

Україна

Найзручніша і найякісніша пляшечка

Ще до народження малюка купила набір пляшечок та пустишку Philips Avent Natural. Нажаль, пустишку ми не випробували, дитина не хотіла) Пластикову пляшечку використовували для води, з часом запах компотів та соків починає відчуватися.... А от скляна пляшечка - наш фаворит!!! До 2-ох років з хвостиком син був на ГВ, бували періоди, що я мала відлучатися по роботі і молоко годували з пляшечки, дитина не відчувала, мабуть, різниці. Кажуть, що після пляшечок часто дітки відмовляються від ГВ, але з цією пляшечкою в нас таких проблем не було. Її форма нагадує форму грудей. Я вважаю, що саме завдяки форми пляшечки, ми зберегли ГВ. Тепер звичка залишилася, тому даю дитячу суміш у пляшці, і відлучення від ГВ проходить легше. Саму пляшку за 2 роки не змінювали, лише "соску", миється легко, запах не залишається, скло міцне(не розбивалося при падінні на підлогу), зручно дитині тримати в руках. Ми дуже задоволені!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

02/04/2022

Polska

Polska

Doskonała butelka

Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.

Плюси

Ergonomiczny kształt smoczka

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

      2. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.