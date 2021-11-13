Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1 пляшечка
240 мл
Соска з повільним потоком
від 1 міс.
Соска має надзвичайно м’яку текстуру, створену для імітації відчуття грудей.
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Гнучка спіральна конструкція з нашими унікальними зручними пелюстками для створення гнучкої соски, що забезпечує більш природне годування без злипання соски.
4.6
з 5
102
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
NanaST
13/11/2021
Україна
Наша пляшечка з народження
Наша улюблена скляна пляшечка. Користуємося вже трішки більше року. Купляли з народження дитини. За цей час не розбилася, хоча падала не один раз, дуже міцне гарне скло. Гарно стерилізувати, адже витримує високу температуру. Соска за своєю формою дитині дуже зручна. Зручний захват. В пляшечки широке горло, що мені подобається.
Плюси
Обожнюю скляну пляшечку Avent
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
KsenyaD
04/04/2019
Україна
Найзручніша і найякісніша пляшечка
Ще до народження малюка купила набір пляшечок та пустишку Philips Avent Natural. Нажаль, пустишку ми не випробували, дитина не хотіла) Пластикову пляшечку використовували для води, з часом запах компотів та соків починає відчуватися.... А от скляна пляшечка - наш фаворит!!! До 2-ох років з хвостиком син був на ГВ, бували періоди, що я мала відлучатися по роботі і молоко годували з пляшечки, дитина не відчувала, мабуть, різниці. Кажуть, що після пляшечок часто дітки відмовляються від ГВ, але з цією пляшечкою в нас таких проблем не було. Її форма нагадує форму грудей. Я вважаю, що саме завдяки форми пляшечки, ми зберегли ГВ. Тепер звичка залишилася, тому даю дитячу суміш у пляшці, і відлучення від ГВ проходить легше. Саму пляшку за 2 роки не змінювали, лише "соску", миється легко, запах не залишається, скло міцне(не розбивалося при падінні на підлогу), зручно дитині тримати в руках. Ми дуже задоволені!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF053/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Marta61
02/04/2022
Polska
Doskonała butelka
Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.
Плюси
Ergonomiczny kształt smoczka
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.