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    Philips Avent

    Дозатор сухого молока

    SCF135/06
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Ідеально підходить для подорожей Ідеально підходить для подорожей Ідеально підходить для подорожей
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      Philips Avent Дозатор сухого молока

      SCF135/06
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ідеально підходить для подорожей

      У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дозатор сухого молока

      Ідеально підходить для подорожей

      У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги

      Ідеально підходить для подорожей

      У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дозатор сухого молока

      Ідеально підходить для подорожей

      У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер. Переглянути усі переваги

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        Дозатор сухого молока

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ідеально підходить для подорожей

        Без вмісту BPA

        • 3 порції
        Знімна внутрішня частина

        Знімна внутрішня частина

        Внутрішню частину можна зняти та перетворити дозатор у зручний контейнер для перекусів

        Вміщає достатньо порошкоподібної молочної суміші для трьох порцій по 260 мл

        Вміщає достатньо порошкоподібної молочної суміші для трьох порцій по 260 мл

        Дозатор сухого молока Philips Avent вміщає 3 попередньо відміряні порції молочної суміші – ідеально підходить для подорожей

        Увесь дозатор можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині

        Для швидкого та легкого очищення усі частини можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          • 0–6 місяців
          • 0–6 місяців

        • У комплекті:

          Дозатор сухого молока
          1  шт.
          Без вмісту BPA*
          Так

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