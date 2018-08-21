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Більше не доступний
3 порції
Внутрішню частину можна зняти та перетворити дозатор у зручний контейнер для перекусів
Дозатор сухого молока Philips Avent вміщає 3 попередньо відміряні порції молочної суміші – ідеально підходить для подорожей
Для швидкого та легкого очищення усі частини можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині
4.9
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
barakuda7
16/06/2015
Polska
Niezbędny codziennik
Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Tatia
06/01/2015
Polska
Niezastąpiony w podróży
super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku