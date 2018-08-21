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  • Ідеально підходить для подорожей
  • Ідеально підходить для подорожей

Більше не доступний

Philips AventДозатор сухого молока

SCF135/06

4.9
| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ідеально підходить для подорожей
У різних відділеннях цього виробу можна зберігати відміряні 3 порції сухого молока. Коли потрібно нагодувати дитину, просто засипте сухе молоко у пляшечку для годування з кип’яченою охолодженою водою. Вийміть внутрішні секції, щоб використовувати виріб як чашу чи контейнер.
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Без вмісту BPA

Ідеально підходить для подорожей

  • 3 порції

Знімна внутрішня частина

Знімна внутрішня частина

Внутрішню частину можна зняти та перетворити дозатор у зручний контейнер для перекусів

Вміщає достатньо порошкоподібної молочної суміші для трьох порцій по 260 мл

Вміщає достатньо порошкоподібної молочної суміші для трьох порцій по 260 мл

Дозатор сухого молока Philips Avent вміщає 3 попередньо відміряні порції молочної суміші – ідеально підходить для подорожей

Увесь дозатор можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині

Для швидкого та легкого очищення усі частини можна стерилізувати, нагрівати в мікрохвильовій печі і мити в посудомийній машині

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

16/06/2015

Polska

Polska

Niezbędny codziennik

Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

06/01/2015

Polska

Polska

Niezastąpiony w podróży

super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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