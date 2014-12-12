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Більше не доступний
SCF142/00
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
3.2
з 5
11
Відгуки
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia