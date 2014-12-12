Jedyna pociecha, że nie ja jedyny wyrzuciłem pieniądze w błoto i jak inni naiwni zakupiłem je do serii Natural. Wstyd dla firmy...myślałem, że marka zobowiązuje. Niby nie ma w opisie, że pasuje do WSZYSTKICH butelek ale napis, że "Uchwyty do nauki picia pasują do butelek do karmienia i kubków Philips AVENT". Gdzie jest napisane, że tylko do AIRFLEX????????? No ale słowo "wszystkich" nie występuje. Gratulacje dla marketingu!!!!