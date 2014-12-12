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Більше не доступний

Philips AventSCF142/00 Trainer handles for cup

SCF142/00

3.2
| (11) Відгуки
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Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

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Відгуки

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3.2

з 5

11

Відгуки

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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