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Зручно зберігати молоко та їжу
Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручно зберігати молоко та їжу
Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги
Зручно зберігати молоко та їжу
Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручно зберігати молоко та їжу
Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги
Ущільнюючі диски до пляшечки для годування
Ціна магазину Philips
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Ущільнюючий диск дає змогу зберігати або заморожувати цінне грудне молоко без витікання. Пам’ятайте, що для запобігання витіканню ущільнюючий диск слід використовувати разом із кільцем адаптера Philips Avent.
На ущільнюючому диску можна записувати дату зціджування або заморожування. Легко впорядковуйте запаси грудного молока чи дитячої їжі.
Ущільнюючі диски Philips Avent виготовлено з поліпропілену та термопластичного еластомера – матеріалів без вмісту ВРА.
Легке зберігання молока та їжі в пляшечці Philips Avent: просто закрийте пляшечку ущільнюючим диском.
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