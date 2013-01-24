Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Ущільнюючі диски до пляшечки для годування

    SCF143/06
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Зручно зберігати молоко та їжу Зручно зберігати молоко та їжу Зручно зберігати молоко та їжу
      -{discount-value}

      Philips Avent Ущільнюючі диски до пляшечки для годування

      SCF143/06
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Зручно зберігати молоко та їжу

      Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ущільнюючі диски до пляшечки для годування

      Зручно зберігати молоко та їжу

      Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги

      Зручно зберігати молоко та їжу

      Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ущільнюючі диски до пляшечки для годування

      Зручно зберігати молоко та їжу

      Ущільнюючі диски Philips Avent перетворюють всі пляшечки для годування Philips Avent на контейнери для зберігання грудного молока та їжі. Вони сумісні з нашими пляшечками Natural та Classic, які не містять BPA. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. bottle-feeding

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Ущільнюючі диски до пляшечки для годування

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Зручно зберігати молоко та їжу

        Ідеальне рішення для зберігання та заморожування грудного молока чи їжі

        • Аксесуари для пляшечки
        Ідеальне рішення для заморожування грудного молока

        Ідеальне рішення для заморожування грудного молока

        Ущільнюючий диск дає змогу зберігати або заморожувати цінне грудне молоко без витікання. Пам’ятайте, що для запобігання витіканню ущільнюючий диск слід використовувати разом із кільцем адаптера Philips Avent.

        Записуйте дату на диску для зберігання

        Записуйте дату на диску для зберігання

        На ущільнюючому диску можна записувати дату зціджування або заморожування. Легко впорядковуйте запаси грудного молока чи дитячої їжі.

        Ущільнюючі диски Philips Avent не містять ВРА

        Ущільнюючі диски Philips Avent не містять ВРА

        Ущільнюючі диски Philips Avent виготовлено з поліпропілену та термопластичного еластомера – матеріалів без вмісту ВРА.

        6 ущільнюючих дисків для зберігання грудного молока чи їжі

        Легке зберігання молока та їжі в пляшечці Philips Avent: просто закрийте пляшечку ущільнюючим диском.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • У комплекті:

          Ущільнюючий диск для зберігання молока
          6  шт.
          Без вмісту BPA*
          Так
          Термопластичний еластомер
          Так

        • Функції

          Простота у користуванні
          • Записуйте дату на диску
          • Без витікання
          Легко зберігати
          Зберігайте/заморожуйте молоко та їжу

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips