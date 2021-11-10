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  • Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
  • Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
  • Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
  • Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
  • Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
  • Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей

Philips AventЩітка для миття пляшечок і сосок

SCF145/06

4.8
| (18) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Щітка для очищення Avent

Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей

  • Аксесуари для пляшечки

Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

Щітка із зігнутою головкою для легкого чищення пляшечок

Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.

Унікальний дизайн

Зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця пляшечок із широким горлечком. Модельований кінець дозволяє чистити соски всередині.

Надійні щільні щетинки для ретельного чищення

Надійні щільні щетинки для ретельного чищення усіх пляшечок, сосок та інших виробів для годування

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

18

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Продукція просто супер

Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму

Плюси

За

Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

14/04/2019

Україна

Україна

Гарний дизайн, повна щетина

Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

04/10/2020

Latvija

Latvija

Перевірений покупець

Produkts ir ļoti parocīgs un maigs

Tā kā mums regulāri (ik dienu un dienā pāris reizes) ir jāmazgā mazulīša pudelītes, tad šis produkts mūs ļoti apmierina ar savu parocīgumu/ērtumu un maigajiem sariņiem. Arī lai iztīrītu knupīša galiņu šī produkta otrs gals precīzi ir pielāgots tā iztīrīšanai. Un tā kā mums ir dēļiņš, tad mums arī ļoti patīk, ka šis produkts ir zilā krāsā.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste

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