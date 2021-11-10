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Аксесуари для пляшечки
Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.
Зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця пляшечок із широким горлечком. Модельований кінець дозволяє чистити соски всередині.
Надійні щільні щетинки для ретельного чищення усіх пляшечок, сосок та інших виробів для годування
4.8
з 5
18
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Zirka07
10/11/2021
Україна
Продукція просто супер
Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму
Плюси
За
Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Люсік
14/04/2019
Україна
Гарний дизайн, повна щетина
Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
KasparsC
04/10/2020
Latvija
Перевірений покупець
Produkts ir ļoti parocīgs un maigs
Tā kā mums regulāri (ik dienu un dienā pāris reizes) ir jāmazgā mazulīša pudelītes, tad šis produkts mūs ļoti apmierina ar savu parocīgumu/ērtumu un maigajiem sariņiem. Arī lai iztīrītu knupīša galiņu šī produkta otrs gals precīzi ir pielāgots tā iztīrīšanai. Un tā kā mums ir dēļiņš, tad mums arī ļoti patīk, ka šis produkts ir zilā krāsā.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste
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