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Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги
Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке чищення та догляд за виробами для годування дітей
Щітка для миття пляшечок Philips Avent має спеціальну зігнуту головку та литу ручку, що дає змогу ефективно мити всі види пляшечок, сосок та інших виробів для годування. Надійні щільні щетинки миють безпечно, не створюючи подряпин. Переглянути усі переваги
Щітка для миття пляшечок і сосок
Ціна магазину Philips
Усього:
Спеціально зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця усіх пляшечок із широким горлечком, сосок та виробів для годування і забезпечують ретельне чищення.
Цю щітку для миття пляшечок і сосок повністю виготовлено з матеріалу без вмісту BPA*
Зігнута головка щітки та лита ручка досягають будь-якого місця пляшечок із широким горлечком. Модельований кінець дозволяє чистити соски всередині.
Надійні щільні щетинки для ретельного чищення усіх пляшечок, сосок та інших виробів для годування
Жодних подряпин або пошкоджень пляшечок чи сосок завдяки м’яким щільним щетинкам.
Щітку для миття пляшечок і сосок можна мити в посудомийній машині для легкого чищення.
Щітку можна підвісити для зручного зберігання та висушування
Етапи розвитку
Матеріал
У комплекті: