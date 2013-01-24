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    Philips Avent

    Тверді носики

    SCF147/82
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Твердий носик Твердий носик Твердий носик
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      Philips Avent Тверді носики

      SCF147/82
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Твердий носик

      Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Тверді носики

      Твердий носик

      Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

      Твердий носик

      Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Тверді носики

      Твердий носик

      Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

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        Тверді носики

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Твердий носик

        Носик для легкого пиття без проливання

        • Від 12 міс.
        • Екологічність
        • 2 шт. в упаковці

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

        Твердий носик

        Більш міцний і надійний

        Запатентований клапан – пиття без проливання

        Легко пити та чистити

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          від 12 місяців

        • У комплекті:

          Твердий носик
          2  шт.

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