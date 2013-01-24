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Твердий носик
Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Твердий носик
Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
Твердий носик
Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Твердий носик
Тверді носики Philips Avent розроблено для дітей, у яких починають прорізуватися зубки; вони більш міцні й надійні. Із клапана легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги
Тверді носики
Ціна магазину Philips
Усього:
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.
Більш міцний і надійний
Легко пити та чистити
Країна виготовлення
У комплекті: