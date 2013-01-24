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Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent
Ціна магазину Philips
Усього:
Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини
Невловимі цитрусові нотки на тлі лавандової олійки.
Гіпоалергенна для шкіри матері та дитини
Зволожуюча миюча формула для використання в ванній та душі.
Країна виготовлення
У комплекті:
Конструкція
Розміри і вага
Інгредієнти