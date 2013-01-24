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    Avent

    Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

    SCF502/40
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
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      Avent Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

      SCF502/40
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

      Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avent Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

      Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

      Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

      Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

      Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avent Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

      Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

      Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

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        Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

        З лавандовою олійкою та екстрактом морських водоростей

        • 400 мл

        Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини

        Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини

        Допомагає заспокоїти душу й тіло

        Невловимі цитрусові нотки на тлі лавандової олійки.

        Гіпоалергенна

        Гіпоалергенна для шкіри матері та дитини

        Робить шкіру шовковистою і гладенькою

        Зволожуюча миюча формула для використання в ванній та душі.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Колір
          Дизайн продукту може різнитися залежно від країни.
          Етап
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

        • У комплекті:

          Гель для ванни й душу
          1 туба, 400 мл

        • Конструкція

          Трубка
          Так

        • Розміри і вага

          Гучність
          400 мл

        • Інгредієнти

          Екстракт морських водоростей
          Так
          Лавандова олія
          Так

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