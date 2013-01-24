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Бореться з сухою шкірою і розтяжками
Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бореться з сухою шкірою і розтяжками
Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги
Бореться з сухою шкірою і розтяжками
Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бореться з сухою шкірою і розтяжками
Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги
Легка зволожувальна олійка Avent
Ціна магазину Philips
Усього:
Гіпоалергенна для шкіри матері та дитини
Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини
Нежирна формула, яка допомагає боротися з сухістю та розтяжками шкіри.
Спрей, який швидко поглинається шкірою, містить апельсинову та мигдалеву олійку.
Конструкція
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Конструкція
Функції
Інгредієнти