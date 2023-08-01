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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Більше не доступний

Philips AventДитяча пляшечка Classic+

SCF574/14

4.7
| (101) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Система клапана Airflex та текстурна соска нашої пляшечки Classic+ створені для максимального усунення переривань та дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антиколіковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Створено для неперервного годування

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 1 пляшечка

  • 260 мл

  • Соска з повільним потоком

  • від 1 міс.

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

На 60% менше неспокою вночі*

На 60% менше неспокою вночі*

Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

101

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

04/07/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка

Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

02/04/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))

Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.

      2. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.

      3. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.