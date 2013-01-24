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    Philips Avent

    Дитяча пляшечка Classic+

    SCF574/14
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic+

      SCF574/14
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Система клапана Airflex та текстурна соска нашої пляшечки Classic+ створені для максимального усунення переривань та дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антиколіковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic+

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Система клапана Airflex та текстурна соска нашої пляшечки Classic+ створені для максимального усунення переривань та дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антиколіковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Переглянути усі переваги

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Система клапана Airflex та текстурна соска нашої пляшечки Classic+ створені для максимального усунення переривань та дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антиколіковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Дитяча пляшечка Classic+

      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      Система клапана Airflex та текстурна соска нашої пляшечки Classic+ створені для максимального усунення переривань та дискомфорту під час годування. Завдяки вбудованому антиколіковому клапану повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Переглянути усі переваги

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        Дитяча пляшечка Classic+

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

        Створено для неперервного годування

        • 1 пляшечка
        • 260 мл
        • Соска з повільним потоком
        • від 1 міс.
        Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

        Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

        Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

        На 60% менше неспокою вночі*

        На 60% менше неспокою вночі*

        Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*

        Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

        Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

        Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

        Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

        Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

        Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.

        Легко тримати

        Легко тримати

        Пляшечку унікальної форми легко тримати та брати з будь-якого боку.

        Пляшечка з широким горлечком і заокругленим обідком, яку легко мити

        Пляшечка з широким горлечком і заокругленим обідком, яку легко мити

        Нашу пляшечку з широким горлечком і меншою кількістю частин легше збирати і можна швидко й ретельно мити.

        Ця пляшечка не містить BPA

        Ця пляшечка не містить BPA

        Пляшечку Philips Avent Anti-colic виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (поліпропілен).

        Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

        Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

        Лінійка пляшечок Philips Avent Anti-colic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, середнім, швидким, змінним потоком та для густої їжі.

        Конструкція, що не протікає

        Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.

        Технічні характеристики

        • Пляшечка

          Ємність
          260 мл
          Матеріал
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA
          Етап
          0–12 місяців
          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*

        • У комплекті:

          Дитяча пляшечка
          1  шт.
          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко

        • Простота у користуванні

          Використання пляшечки
          • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині
          • Легко збирати
          • Легко мити
          • Легко тримати

        • Функції

          Простота у користуванні
          • легко мити та збирати
          • конструкція, що не протікає
          • 4 частини для легкого збирання
          Соска
          Легке захоплення, ребриста текстура запобігає злипанню соски, підтверджена антиколікова система
          Антикольковий клапан
          Система клапана Airflex створена для зменшення заковтування повітря

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            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
            • Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
            • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

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