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Більше не доступний
2 шт.
Соска для новонароджених
від 0 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
4.3
з 5
24
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
ЛІЛУ
29/08/2022
Україна
Товар відповідає якості
Перший товар "бутилочка з клапаном" купили в аптеці, хотіли купити соски ,але нажаль в аптеках не знайшли для самих маленьких (а саме з 0 +). Замовила на ОЛХ там виявилась підробка (товар мав неприємний аромат моющого). Зайшла на Ваш офіційний сайт і знайшла те, що моєму малюку потрібно. Товар прийшов швидко та якісний (без сторонніх запахів), доставка безкоштовна, навіть додали чек та сертифікат де виробляється та все що пов'язано з товаром. Філіпс ніколи не підходив, задоволена якістю.
Плюси
Якість, швидкість
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF631/27 Соска Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF631/27 Соска Anti-colic
Mama_N
30/03/2022
Polska
Smoczki przypominajace piers
Smoczki przypominaja piers wiec nie utrudniaja karmienia naprzemiennego. Dziecko chętnie pije a dzieki systemowi antykolkowemu nie miałyśmy ani razu problemu z brzuszkiem. Także polecam
Плюси
Kształt, system antykolkowy
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Beata_Atari
30/03/2022
Polska
Wygodny w użyciu
Smoczki z tej serii są bardzo wygodne w użyciu i pozwalają dziecku swobodnie ssać. System antykolkowy sprawia, że butelki nie zapowietrzaja się.
Плюси
Wygodne w użyciu
Мінуси
Nie pasują do każdego rodzaju butelek np. Avent natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF631/27 Smoczek antykolkowy
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011