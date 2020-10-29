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Більше не доступний
2 шт.
Соска з середнім потоком
від 3 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
4.9
з 5
31
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ju_she
29/10/2020
Україна
Зручна, корисна
Кольок не було. Дитина не відмовлялася від соски. Все сподобалось
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF633/27 Соска Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF633/27 Соска Anti-colic
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Плюси
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Asiasz1177
07/04/2022
Polska
Polecam
Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .
Плюси
Trwały materiał, wygodny smoczek
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011