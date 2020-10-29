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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Більше не доступний

Philips AventСоска Anti-colic

SCF633/27

4.9
| (31) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 2 шт.

  • Соска з середнім потоком

  • від 3 міс.

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

На 60% менше неспокою вночі*

На 60% менше неспокою вночі*

Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

31

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

29/10/2020

Україна

Україна

Зручна, корисна

Кольок не було. Дитина не відмовлялася від соски. Все сподобалось

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF633/27 Соска Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF633/27 Соска Anti-colic

26/04/2022

Polska

Polska

Dobrze akceptowany przez dziecko

Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.

Плюси

Dobra jakość, akceptowany przez dziecko

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy

07/04/2022

Polska

Polska

Polecam

Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .

Плюси

Trwały materiał, wygodny smoczek

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF633/27 Smoczek antykolkowy

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.

      2. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.

      3. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

      4. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011