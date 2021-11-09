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Більше не доступний
2 шт.
Для густої їжі
від 6 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
4.9
з 5
36
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Вікторія_Габі
09/11/2021
Україна
Чудово справляється за своїм призначенням
Чудова соска для дитина в період початку прикорму, якщо дитина любить істи з пляшечки, а ложку не сприймає) гарно подавалася кашка з даної соски. Жодних посторонніх запахів.
Плюси
За якість і функціональність
Мінуси
Жодних
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF636/27 Соска Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF636/27 Соска Anti-colic
Hii_beautyy
12/04/2022
Polska
Świetny produkt solidnie wykonany
Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie
Плюси
Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom
Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.
Плюси
wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011