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Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги
Соска Anti-colic
Ціна магазину Philips
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Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
Лінійка пляшечок Philips Avent Anti-colic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, середнім, швидким, змінним потоком та для густої їжі.
Пляшечку Philips Avent Anti-colic виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (силікон).
Етапи розвитку
Матеріал
Функції
У комплекті:
Соска