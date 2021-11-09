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  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

Більше не доступний

Philips AventСоска Anti-colic

SCF636/27

4.9
| (36) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

  • 2 шт.

  • Для густої їжі

  • від 6 міс.

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

На 60% менше неспокою вночі*

На 60% менше неспокою вночі*

Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

36

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Чудово справляється за своїм призначенням

Чудова соска для дитина в період початку прикорму, якщо дитина любить істи з пляшечки, а ложку не сприймає) гарно подавалася кашка з даної соски. Жодних посторонніх запахів.

Плюси

За якість і функціональність

Мінуси

Жодних

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF636/27 Соска Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF636/27 Соска Anti-colic

12/04/2022

Polska

Polska

Świetny produkt solidnie wykonany

Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie

Плюси

Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Sprawdzony produkt, polecam serdecznie mamom

Świetna jakość produktu! Smoczek z mocnego tworzywa, solidnie wykonany, wytrzyma wiele myć, nie pęka. Idealny do gęstych pokarmów typu kaszka - dziecko nie męczy sie przy jedzeniu. Rewelacyjny produkt.

Плюси

wytrzymały, solidny, higieniczny, jakościowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF636/27 Smoczek antykolkowy

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.

      2. Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.

      3. Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

      4. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011