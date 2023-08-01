Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
3 пляшечки
125 мл
Соска для годування новонароджених
від 0 міс.
Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).
4.7
з 5
101
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Anyi
04/07/2019
Україна
Найкраща пляшечка
Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Вітуська
02/04/2019
Україна
Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))
Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.