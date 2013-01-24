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Для здорового, активного годування
Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для здорового, активного годування
Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги
Для здорового, активного годування
Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для здорового, активного годування
Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги
Дитяча пляшечка Classic
Ціна магазину Philips
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Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).
Пляшечка
Конструкція
У комплекті:
Пляшечка