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Більше не доступний

Philips Avent AirflexДитяча пляшечка Classic

SCF640/37

4.7
| (101) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Для здорового, активного годування
Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Клінічно підтверджено зменшення кольок

Для здорового, активного годування

  • 3 пляшечки

  • 125 мл

  • Соска для годування новонароджених

  • від 0 міс.

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Оснащено клапаном Airflex

Оснащено клапаном Airflex

Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.

Клінічно підтверджено зменшення кольок

Клінічно підтверджено зменшення кольок

Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

101

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

2

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

04/07/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка

Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+

02/04/2019

Україна

Україна

Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))

Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+

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