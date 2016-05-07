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Більше не доступний
1 пляшечка
260 мл
Соска з повільним потоком
від 1 міс.
Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.
Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Akiko
07/05/2016
Polska
Super produkt
[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle
ewa251
18/12/2013
Polska
Polecam
Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
zosiek1
27/06/2012
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle
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