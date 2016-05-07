КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Для здорового, активного годування
  • Для здорового, активного годування
  • Для здорового, активного годування
  • Для здорового, активного годування

Більше не доступний

Philips Avent AirflexДитяча пляшечка Classic

SCF643/17

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Для здорового, активного годування
Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Клінічно підтверджено зменшення кольок

Для здорового, активного годування

  • 1 пляшечка

  • 260 мл

  • Соска з повільним потоком

  • від 1 міс.

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Оснащено клапаном Airflex

Оснащено клапаном Airflex

Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.

Клінічно підтверджено зменшення кольок

Клінічно підтверджено зменшення кольок

Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF663/27 Classic PES baby bottle

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 