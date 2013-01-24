Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent Airflex

    Дитяча пляшечка Classic

    SCF643/27
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування
      -{discount-value}

      Philips Avent Airflex Дитяча пляшечка Classic

      SCF643/27
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Для здорового, активного годування

      Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Airflex Дитяча пляшечка Classic

      Для здорового, активного годування

      Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Для здорового, активного годування

      Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Airflex Дитяча пляшечка Classic

      Для здорового, активного годування

      Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. classic-plus-baby-bottles

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Airflex

        Airflex

        Дитяча пляшечка Classic

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Для здорового, активного годування

        Клінічно підтверджено зменшення кольок

        • 2 пляшечки
        • 260 мл
        • Соска з повільним потоком
        • від 1 міс.
        Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

        Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

        Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

        Оснащено клапаном Airflex

        Оснащено клапаном Airflex

        Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.

        Клінічно підтверджено зменшення кольок

        Клінічно підтверджено зменшення кольок

        Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).

        Технічні характеристики

        • Пляшечка

          Матеріал
          Надзвичайна надійність
          Етап
          • 0–6 місяців
          • 0–6 місяців

        • Конструкція

          Дизайн пляшечки
          • Легко збирати
          • Легко мити
          • Легко тримати
          • Широке горлечко

        • У комплекті:

          Пляшечка для годування Airflex (260 мл)
          2  шт.

        • Пляшечка

          Ємність
          260  унц.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips