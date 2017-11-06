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Більше не доступний
2 шт.
Годування новонароджених
від 0 міс.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF651/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF651/27 Smoczek Natural
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF651/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF651/27 Smoczek Natural
lhkgjg
12/11/2012
Polska
Polecam!!!
Kupiłam butelke do herbatki, ale po pierwszym podaniu zwykłą Aven przeznaczyłam na herbatkę a tą na Mleczko. Butelka świetnie się sprawdza polcam w 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF651/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF651/27 Smoczek Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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