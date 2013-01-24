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    Philips Avent

    Соска Natural

    SCF652/27
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки
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      Philips Avent Соска Natural

      SCF652/27
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Наша нова соска допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Вона має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Соска Natural

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Наша нова соска допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Вона має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Наша нова соска допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Вона має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Соска Natural

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Наша нова соска допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Вона має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Соска Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Природний спосіб годування із пляшечки

        Соска Avent із пелюстковим дизайном

        • 2 шт.
        • Повільний потік
        • від 1 міс.
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

        Соска без BPA

        Соска без BPA

        Цю соску виготовлено із силікону – матеріалу без BPA (згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU)

        Різна інтенсивність потоку для найкомфортнішого годування

        Philips Avent пропонує чотири різні рівні інтенсивності потоку відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Philips Avent пропонує соску для годування новонароджених з 1 отвором (від 0 міс.), соску з повільним потоком із 2 отворами (від 1 міс.), соску з середнім потоком із 3 отворами (від 3 міс.) та соску зі швидким потоком із 4 отворами (від 6 міс.). Усі соски доступні в подвійних упаковках.

        Сумісність із пляшечкою для годування Philips Avent Natural

        Радимо використовувати соски Natural лише із пляшечками Natural.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–6 місяців

        • Матеріал

          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*

        • Конструкція

          Дизайн соски
          • Соска у формі грудей
          • Унікальні зручні пелюстки
          • Надзвичайно широка
          М’яка соска з повільним потоком
          2  шт.

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Вдосконалена антиколькова система

        • Соска

          Швидкість потоку
          Повільний потік
          Місяці
          від 1 міс.
          Отвори
          2 отвори

        • Функції

          Захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          • Природне захоплення
          Соска
          • Унікальні зручні пелюстки
          • Надзвичайно м’яка та гнучка соска

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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