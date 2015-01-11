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Більше не доступний
2 шт.
Середній потік
від 3 міс.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
4.3
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
krysia123
11/01/2015
Polska
świetny smoczek
Smoczek kupiłam w listopadzie. Moja córeczka używa go już prawie 2 miesiące, a ja jestem w pełni zadowolona. Smoczek jest niesamowity. Moja córka w zależności od gęstości może mieć podawany pokarm w różnym tempie. To ja o tym decyduję. Moja córka nie ma teraz kolek. 100% polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF653/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF653/27 Smoczek Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Плюси
Minőség
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF653/27 Natural etetőcumi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF653/27 Natural etetőcumi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF653/27 Natural etetőcumi
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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