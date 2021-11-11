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  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки
  • Природний спосіб годування із пляшечки

Більше не доступний

Philips AventСоска Natural

SCF656/27

4.6
| (9) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Природний спосіб годування із пляшечки
Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Природний спосіб годування із пляшечки

  • 2 шт.

  • Для густої їжі

  • від 6 міс.

Соска без BPA

Соска без BPA

Цю соску виготовлено із силікону – матеріалу без BPA (згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU)

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

Сумісність із пляшечкою для годування Philips Avent Natural

Радимо використовувати соски Natural лише із пляшечками Natural.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

9

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Плюси

коликов стало меньше, прочная

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF654/27 Соска Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF654/27 Соска Natural

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      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011