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    Philips Avent

    Соска Natural

    SCF656/27
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки
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      Philips Avent Соска Natural

      SCF656/27
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Соска Natural

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Соска Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Природний спосіб годування із пляшечки

        • 2 шт.
        • Для густої їжі
        • від 6 міс.
        Соска без BPA

        Соска без BPA

        Цю соску виготовлено із силікону – матеріалу без BPA (згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU)

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

        Сумісність із пляшечкою для годування Philips Avent Natural

        Радимо використовувати соски Natural лише із пляшечками Natural.

        Різна інтенсивність потоку для найкомфортнішого годування

        Philips Avent пропонує чотири різні рівні інтенсивності потоку відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Philips Avent пропонує соску для годування новонароджених з 1 отвором (від 0 міс.), соску з повільним потоком із 2 отворами (від 1 міс.), соску з середнім потоком із 3 отворами (від 3 міс.) та соску зі швидким потоком із 4 отворами (від 6 міс.). Усі соски доступні в подвійних упаковках.

        Соска Natural для густої їжі

        Соска для густої їжі дозволяє годувати дитину густішою їжею відповідно до її потреб у харчуванні. Рекомендується використовувати цю соску для густішої їжі, наприклад молочної суміші, молока з дитячою рисовою кашею, молока з дитячою їжею, пюре, супу…

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          6–12 місяців

        • Матеріал

          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон
          М’яка соска зі змінним потоком
          2  шт.
          М’яка соска для густої їжі
          2  шт.

        • Конструкція

          Дизайн соски
          • Соска у формі грудей
          • Унікальні зручні пелюстки
          • Надзвичайно широка

        • Функції

          Антикольковий клапан
          Вдосконалена антиколькова система

        • Соска

          Швидкість потоку
          Швидкий потік
          Отвори
          Овальний отвір
          Місяці
          від 6 міс.

        • Функції

          Захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          • Природне захоплення
          Соска
          • Надзвичайно м’яка та гнучка соска
          • Унікальні зручні пелюстки

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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