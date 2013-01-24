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    Philips Avent

    Рукав для скляної пляшечки

    SCF676/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Герметичність і захист Герметичність і захист Герметичність і захист
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      Philips Avent Рукав для скляної пляшечки

      SCF676/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Герметичність і захист

      Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Рукав для скляної пляшечки

      Герметичність і захист

      Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги

      Герметичність і захист

      Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Рукав для скляної пляшечки

      Герметичність і захист

      Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги

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        Рукав для скляної пляшечки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Герметичність і захист

        Підтримує рідину теплою чи холодною

        • 240 мл
        Підходить для скляних пляшечок Philips Avent Natural об’ємом 260 мл

        Підходить для скляних пляшечок Philips Avent Natural об’ємом 260 мл

        Рукав для скляних пляшечок Philips Avent підходить для скляних пляшечок Philips Avent Natural об’ємом 260 мл.

        Ізоляційний матеріал зберігає їжу теплою або холодною

        Рукав для скляної пляшечки Philips Avent допомагає зберігати дитячу їжу теплою або холодною.

        Стійкий до ударів матеріал

        Рукав для скляних пляшечок Philips Avent захищає пляшечки від ударів.

        Добре видно шкалу на скляній пляшечці

        Отвір у рукаві для скляної пляшечки Philips Avent дає змогу добре бачити шкалу під час годування дитини.

        Можна мити водою температурою 40° Цельсія

        Рукав для скляної пляшечки Philips Avent можна мити в посудомийній машині за температури 40° Цельсія.

        Сертифікат Oeko-Tex®, клас 1 – безпечний для дитини

        Рукав для скляної пляшечки Philips Avent сертифікований за стандартом Oeko-Tex®, клас 1 – безпечний для дитини

        У наявності ванільно-сірий та блакитно-ванільний кольори

        Скляна пляшечка Philips Avent доступна в 2 кольорах: ванільно-сірому та блакитно-ванільному.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–12 місяців

        • Матеріал

          Рукав
          • Сертифікат Oeko-Tex®, клас 1
          • М’який поліестер

        • У комплекті:

          Рукав для скляної пляшечки
          1 шт. (сіро-ванільний або бірюзово-ванільний колір)

        • Конструкція

          Дизайн рукава
          • Вишуканий дизайн
          • Відкрита шкала
          • У наявності 2 кольори
          • Лише скляні пляшечки

        • Функції

          Матеріал
          Ізоляція тепла й холоду

        • Легкість у використанні

          Використання рукава
          • Захист від ударів
          • Ізоляція тепла й холоду
          • Добре видно шкалу
          • Підходить для скляних пляшечок

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