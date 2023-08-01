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Більше не доступний
1 пляшечка
260 мл
Соска з повільним потоком
від 1 міс.
Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.
Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.
4.7
з 5
101
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Anyi
04/07/2019
Україна
Найкраща пляшечка
Користувалася кількома пляшечками різних фірм, коли донька була маленька. Ця була найкраща. Дуже зручна, суміш не сильно витікала, бо були пляшечка, які перевертають і воно ллє дуже сильно. Ця ж навпаки, в міру туга. Дитина і тягнула нормально і не захлиналася. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563 Дитяча пляшечка Classic+
Вітуська
02/04/2019
Україна
Найкраща пляшечка, яку я попробувала для своєї дитини)))
Я б не знаю, що я робила без цієї пляшечки))) Сама найкраща!) Те, що потрібно! Антиколікова система, повільний потік) Моя дитина з задоволенням п'є з цієї пляшечки!))) Рекомендую!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF563/17 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.