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Більше не доступний
SCF894/01
Ергономічна форма цього прорізувача з заокругленими краями сподобається вашій дитині. Крім того, прорізувач легко мити, а його форма запобігає застряганню. Просто промийте теплою водою і він знову готовий до використання!
Цей прорізувач для зубів, заповнений гелем, можна охолодити в холодильнику, завдяки чому прохолодний тиск тамуватиме біль під час прорізування зубів. Крім того, різна текстура забезпечує різний тиск, рівень якого дитина обирає самостійно.
Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.
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