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AventSCF894/01 Teether Animal Shaped Range

SCF894/01

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Легко мити теплою водою

Легко мити теплою водою

Ергономічна форма цього прорізувача з заокругленими краями сподобається вашій дитині. Крім того, прорізувач легко мити, а його форма запобігає застряганню. Просто промийте теплою водою і він знову готовий до використання!

Різна текстура охолоджує та масажує ясна під час прорізування задніх зубів

Різна текстура охолоджує та масажує ясна під час прорізування задніх зубів

Цей прорізувач для зубів, заповнений гелем, можна охолодити в холодильнику, завдяки чому прохолодний тиск тамуватиме біль під час прорізування зубів. Крім того, різна текстура забезпечує різний тиск, рівень якого дитина обирає самостійно.

Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

Прорізувачі для зубів Philips Avent не містять BPA та фталату

Без BPA – згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU.

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