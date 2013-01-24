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Дитяча пляшечка
Ціна магазину Philips
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М’який та ребристий дизайн соски допомагає дитині легко її захопити та зручно їсти без жодних проблем.
Антиколіковий клапан вигинається, дозволяючи повітрю потрапити в пляшечку й запобігаючи утворенню газиків у животику дитини.
Пляшечка не протікає під час годування дитини, а ковпачок закриває соску для безпечного зберігання і транспортування без протікання.
Завдяки ергономічній формі пляшечки її легко тримати як матері, так і дитині.
Етапи розвитку
Конструкція
Функції
Простота у користуванні