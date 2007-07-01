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    • Легке і точне вимірювання температури Легке і точне вимірювання температури Легке і точне вимірювання температури
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      Набір дитячих цифрових термометрів

      SCH530/10

      Легке і точне вимірювання температури

      Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Набір дитячих цифрових термометрів

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      Набір дитячих цифрових термометрів
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      Набір дитячих цифрових термометрів

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      Легке і точне вимірювання температури

      Можливість кип’ятити чи стерилізувати без ризику зламати електроніку

      Від’єднавши від соски чутливу електроніку для вимірювання температури, можна безпечно простерилізувати чи прокип’ятити цю частину, з якою контактує дитина.

      Хвиляста захисна поверхня запобігає подразненню шкіри

      Хвиляста поверхня забезпечує проходження повітря за соскою для захисту чутливої шкіри дитини від подразнень.

      У комплекті пустушка розміру саме для немовляти

      Дитині можна час від часу давати соску для звикання до неї. Соска працює як звичайна соска.

      Створена спеціально для немовлят

      Спеціальна форма силіконової поверхні соски створена спеціально для ротика дитини і не перешкоджатиме природному розвитку. Використовуйте її з певністю для заспокоєння дитини.

      Соску можна стерилізувати або кип’ятити

      Завдяки спеціальному матеріалу соску з пустушки можна безпечно стерилізувати в мікрохвильовій печі чи електричному стерилізаторі або кип’ятити без пошкоджень.

      Технічні характеристики

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Гнучкий кінець
        Так
        Підходить для немовлят
        Так
        Дисплей точного вимірювання
        Так
        Індикатор стану батареї
        Так

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Так
        Батарея
        Так

      • Потужність

        Час роботи від батареї
        >100 год.  годин(-и)
        Тип батареї
        LR41
        Кількість батарей
        1 на термометр

      • Технічні характеристики

        Діапазон робочої температури
        32–44  °C
        Точність
        35–38 +/- 0,1  °C

      • Країна походження

        Виготовлено у Китаї
        Так

      Badge-D2C

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