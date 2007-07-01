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SCH530/10
Легке і точне вимірювання температури
Цифровий термометр-пустушка, яким можна легко і точно вимірювати температуру в дитини
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір дитячих цифрових термометрів
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Від’єднавши від соски чутливу електроніку для вимірювання температури, можна безпечно простерилізувати чи прокип’ятити цю частину, з якою контактує дитина.
Хвиляста поверхня забезпечує проходження повітря за соскою для захисту чутливої шкіри дитини від подразнень.
Дитині можна час від часу давати соску для звикання до неї. Соска працює як звичайна соска.
Спеціальна форма силіконової поверхні соски створена спеціально для ротика дитини і не перешкоджатиме природному розвитку. Використовуйте її з певністю для заспокоєння дитини.
Завдяки спеціальному матеріалу соску з пустушки можна безпечно стерилізувати в мікрохвильовій печі чи електричному стерилізаторі або кип’ятити без пошкоджень.
Зручність
Аксесуари
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Технічні характеристики
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