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    Philips Avent

    Термометр для ванни і дитячої кімнати

    SCH550/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Точна температура Точна температура Точна температура
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      Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

      SCH550/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Точна температура

      Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

      Точна температура

      Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

      Точна температура

      Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Термометр для ванни і дитячої кімнати

      Точна температура

      Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.

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        Термометр для ванни і дитячої кімнати

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Точна температура

        Не тоне у воді

        Відповідає стандартам іграшок і безпеки

        Відповідає стандартам іграшок і безпеки

        Вироби, які відповідають стандартам іграшок, були ретельно протестовані для відповідності цим нормам та забезпечення повної безпеки.

        Точне визначення температури

        Цифровий термометр для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18 °C найкраще підходить для дітей під час сну.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Час роботи від батареї
          22 000  годин(-и)
          Тип батареї
          CR44
          Кількість батарей
          2
          Знімні/замінні
          Так

        • Технічні характеристики

          Діапазон робочої температури
          10-40°C (50-105°F)  °C
          Відповідає
          нормативним актам щодо іграшок Європи та США

        • Технічні характеристики

          Точність
          +/-0,5  °C
          Вологість: водонепроникність до
          1,5  м

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