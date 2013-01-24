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Точна температура
Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна температура
Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.
Точна температура
Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точна температура
Цей цифровий термометр дозволяє виміряти температуру в дитячій кімнаті та ванні. Завдяки спеціальній конструкції термометр також приваблює дитину як іграшка, якою вона може бавитися у воді.
Термометр для ванни і дитячої кімнати
Ціна магазину Philips
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Вироби, які відповідають стандартам іграшок, були ретельно протестовані для відповідності цим нормам та забезпечення повної безпеки.
Цифровий термометр для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18 °C найкраще підходить для дітей під час сну.
Потужність
Технічні характеристики
Технічні характеристики