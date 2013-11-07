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Блакитна квітка
Цифровий термометр для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18 °C найкраще підходить для дітей під час сну.
Вироби, які відповідають стандартам іграшок, були ретельно протестовані для відповідності цим нормам та забезпечення повної безпеки.
4.2
з 5
10
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
madalenm
07/11/2013
Polska
Jest bardzo praktyczny
termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
madalenm
24/07/2013
Polska
świetny produkt
kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
merilynn
26/04/2025
Slovensko
Spoľahlivý a odolný teplomer
Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.
Плюси
spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný
Мінуси
(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.