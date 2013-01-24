Точна температура

Завдяки подвійній функціональності цифровий термометр Philips Avent для ванни і кімнати дозволить у зручний спосіб стежити за температурою як у дитячій кімнаті, так і ванні. Цей термометр було розроблено та протестовано також як безпечну іграшку для веселого купання. Переглянути усі переваги