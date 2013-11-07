КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Точна температура
  • Точна температура
  • Точна температура
  • Точна температура
  • Точна температура
  • Точна температура

Більше не доступний

Philips AventТермометр для ванни і дитячої кімнати

SCH550/20

4.2
| (10) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Точна температура
Завдяки подвійній функціональності цифровий термометр Philips Avent для ванни і кімнати дозволить у зручний спосіб стежити за температурою як у дитячій кімнаті, так і ванні. Цей термометр було розроблено та протестовано також як безпечну іграшку для веселого купання.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Дитячий термометр плаває у воді

Точна температура

  • Блакитна квітка

Точне визначення температури

Цифровий термометр для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18 °C найкраще підходить для дітей під час сну.

Відповідає стандартам іграшок і безпеки

Відповідає стандартам іграшок і безпеки

Вироби, які відповідають стандартам іграшок, були ретельно протестовані для відповідності цим нормам та забезпечення повної безпеки.

Не тоне у воді

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.2

з 5

10

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

4
3
2

07/11/2013

Polska

Polska

Jest bardzo praktyczny

termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

24/07/2013

Polska

Polska

świetny produkt

kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

26/04/2025

Slovensko

Slovensko

Spoľahlivý a odolný teplomer

Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.

Плюси

spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný

Мінуси

(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 