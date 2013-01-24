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Здоровий клімат для Вашої дитини
Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровий клімат для Вашої дитини
Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.
Здоровий клімат для Вашої дитини
Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровий клімат для Вашої дитини
Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.
Ультразвуковий зволожувач повітря
Ціна магазину Philips
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Створюючи комфортний рівень вологості, ультразвуковий зволожувач повітря допомагає захистити дитину від болю в горлі та подразнень слизової оболонки. Це також позитивно впливає на формування захисту перед інфекцією.
Зволоження повітря допомагає підтримувати тендітну шкіру дитини здоровою і шовковистою.
У комплект входять гігрометр і термометр, що дозволяють контролювати рівні вологості та температури в кімнаті дитини. (Ідеальна температура 16-20° C з відносною вологістю повітря 40-60%).
Просто налаштуйте генерування туману відповідно до щоденних умов і потреб Вашої дитини.
Безпечна і природна система для Вашого дому - високочастотні ультразвукові хвилі генерують прохолодний, здоровий туман, який не створює конденсації і не підвищує температуру в кімнаті.
Безпечна і природна система для Вашого дому - високочастотні ультразвукові хвилі генерують прохолодний, здоровий туман, який не створює конденсації і не підвищує температуру в кімнаті, тому є повністю безпечний для дитини.
Завдяки надзвичайно безшумній роботі зволожувача повітря Ваша дитина може спати спокійно.
Потужність
Вага та розміри
Технічні характеристики