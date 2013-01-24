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    Philips Avent

    Ультразвуковий зволожувач повітря

    SCH580/20
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Здоровий клімат для Вашої дитини Здоровий клімат для Вашої дитини Здоровий клімат для Вашої дитини
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      Philips Avent Ультразвуковий зволожувач повітря

      SCH580/20
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Здоровий клімат для Вашої дитини

      Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Ультразвуковий зволожувач повітря

      Здоровий клімат для Вашої дитини

      Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.

      Здоровий клімат для Вашої дитини

      Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ультразвуковий зволожувач повітря

      Здоровий клімат для Вашої дитини

      Рівень вологості повітря є дуже важливим для загального самопочуття. Для забезпечення здорового розвитку імунної системи Вашої дитини пристрій контролюватиме рівень вологості у місці перебування дитини.

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        Ультразвуковий зволожувач повітря

        Ціна магазину Philips

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        Здоровий клімат для Вашої дитини

        Підтримка комфортного рівня вологості

        Захист слизової оболонки

        Створюючи комфортний рівень вологості, ультразвуковий зволожувач повітря допомагає захистити дитину від болю в горлі та подразнень слизової оболонки. Це також позитивно впливає на формування захисту перед інфекцією.

        Підтримання шовковистості шкіри

        Зволоження повітря допомагає підтримувати тендітну шкіру дитини здоровою і шовковистою.

        Контроль ідеальної вологості та температури

        У комплект входять гігрометр і термометр, що дозволяють контролювати рівні вологості та температури в кімнаті дитини. (Ідеальна температура 16-20° C з відносною вологістю повітря 40-60%).

        Регульоване генерування туману

        Просто налаштуйте генерування туману відповідно до щоденних умов і потреб Вашої дитини.

        Жодної конденсації завдяки ультразвуковому випаровуванню

        Безпечна і природна система для Вашого дому - високочастотні ультразвукові хвилі генерують прохолодний, здоровий туман, який не створює конденсації і не підвищує температуру в кімнаті.

        Генерування безпечного холодного туману

        Безпечна і природна система для Вашого дому - високочастотні ультразвукові хвилі генерують прохолодний, здоровий туман, який не створює конденсації і не підвищує температуру в кімнаті, тому є повністю безпечний для дитини.

        Безшумна робота дозволяє дитині спати спокійно

        Завдяки надзвичайно безшумній роботі зволожувача повітря Ваша дитина може спати спокійно.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм 220 - 240  В
          Етап
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців
          Вага виробу
          3,3  кг
          Споживання енергії
          35  Вт
          Частота
          50 / 60  Гц

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Ш x Г x В)
          Ø 240 x 330  мм
          Рівень шуму
          &lt; 35  дБ

        • Технічні характеристики

          Діапазон вимірювання температури
          -10-40  °C
          Діапазон відносної вологості
          20% - 80%  Відн. волог.
          Виведення пари
          250  мл/год.
          Технологія випаровування
          Ультразвукова
          Об'єм резервуара для води
          2  л

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