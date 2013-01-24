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    Аналогова система контролю за дитиною

    SCX361/00
    Загальна оцінка / 5
    • Можливість чути дитину Можливість чути дитину Можливість чути дитину
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      Аналогова система контролю за дитиною

      SCX361/00
      Загальна оцінка / 5

      Можливість чути дитину

      Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Аналогова система контролю за дитиною

      Можливість чути дитину

      Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.

      Можливість чути дитину

      Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Аналогова система контролю за дитиною

      Можливість чути дитину

      Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.

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        Аналогова система контролю за дитиною

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Можливість чути дитину

        Фіксатор на пояс для використання в режимі "вільні руки"

        Мінімум перешкод від інших систем контролю

        Мінімум перешкод від інших систем контролю.

        Налаштування гучності батьківського блока залежно від ситуації

        Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.

        Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити

        Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.

        Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього

        Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.

        Фіксатор на пояс для використання в режимі "вільні руки"

        Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Час роботи від батареї
          12  година (-н)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частотний діапазон
          40,675–40,690 МГц
          Кількість каналів
          2
          Максимальний діапазон
          150  м
          Контрольний сигнал
          Аналоговий

        • Аксесуари

          Фіксатор
          Фіксатор на пояс для батьківського блока
          Батареї
          4 батареї AA дитячого блока в комплект не входять
          Адаптер змінного/постійного струму
          Постійний струм 2 x 9 В 200 мА
          Посібник користувача
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Регулятор гучності
          Так

        • Етапи розвитку

          Етапи
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

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